Coronavirus in Sicilia, 3.675 nuovi casi e 11 morti. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.173. Palermo è prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 3.675 nuovi casi e 11 morti

Coronavirus in Sicilia, 3.675 nuovi casi e 11 morti. Ieri i nuovi positivi erano nettamente inferiori poiché riferiti alla domenica.

Ai contagi di oggi la Regione ne aggiunge 381 relativi a giorni precedenti. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.173.

Il tasso di positività sale da 11,8% al 20%. La Sicilia è al quinto posto per contagi in Italia, al primo la Lombardia con 6.204.

I guariti sono 20.965, undici i decessi. Negli ospedali i ricoverati sono 573 (8 meno di ieri), dei quali 25 in terapia intensiva (uno meno di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.104; Catania 1.044; Siracusa 445; Messina 356; Ragusa 320; Agrigento 246; Trapani 222; Caltanissetta 199 e 120 a Enna.

In Italia aumentano i positivi e le vittime.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 39.474, ieri erano 10.371. Le vittime sono 73, in aumento rispetto ai 41 di ieri.

Eseguiti oggi in totale, tra antigenici e molecolari, 228.559 test. Il tasso di positività è il 17,3%, in crescita rispetto al 13,9% di ieri.

I pazienti ricoverati In terapia intensiva sono 183, 10 in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.199, ovvero 11 in meno di ieri.

I positivi attuali sono 603.882, dunque 13.046 in meno nelle ultime 24 ore. gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 17.703.887, i morti salgono a 167.505.

Dimessi e guariti sono complessivamente 16.932.500, con un incremento di 52.817.