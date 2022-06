Elezioni Comunali, affluenza in calo in tutta la Sicilia. Palermo sotto 11%, ritardi anche a Messina. Afflusso scarso nei 120 comuni al voto.

Elezioni Comunali, affluenza in calo in tutta la Sicilia

Elezioni Comunali, affluenza in calo in tutta la Sicilia. bassa partecipazione dei siciliani alle urne nel primo rilevamento, delle 12,30, nei 120 comuni al voto in Sicilia.

A influenzare la bassa affluenza alle urne anche gli enormi disagi a Palermo con seggi aperti anche 6 ore dopo l’avvio ufficiale delle operazioni di voto.

Le difficoltà a votare influiscono molto sull’affluenza che mette a rischio la validità della consultazione elettorale.

Bassi i dati di affluenza in sicilia.

La provincia di Trapani, (2 comuni alle urne), ha votato, alle 12,30, il 16,92%; Enna (4 comuni) il 10,6%; In provincia di Ragusa, (6 comuni al voto), 17,16%;

provincia Siracusa (5 comuni) 20,26%; a Caltanissetta (7 comuni) 12,23%; ad Agrigento (10 comuni) affluenza del 15,36%;

Catania il 16,14% (20 comuni); A Palermo città l’affluenza è il 10,87% e mancano i dati delle ultime 13 sezioni appena insediate.

Su base provinciale il dato è il 13% ma falsato dai dati mancanti a causa dei problemi a Palermo ma anche dall’assenza dei dati di Bisacquino.

Il dato di Cefalù è abbinato a quello di Santa Flavia, alle 15,30 alzando la percentuale che resta provvisoria.

A Messina l’affluenza si attesta al 16,85%, il capoluogo registra il 18,78%. Impossibile effettuare, in queste condizioni, una media regionale attendibile.

Il dato del 10,43% pubblicato sul sito ufficiale della Regione ancora non si può considerare effettivo perché mancano i dati di Palermo

Ecco i centri che hanno registrato maggiore e minore affluenza.

Il Comune con il maggiore afflusso registrato in Sicilia alle ore 12,30 è Aci Bonaccorsi in provincia di Catania con il 21,92%, il dato più basso spetta ad Acquaviva Platani nell’Agrigentino con il 6,61%.

Intanto l’interesse si polarizza sulla città di Palermo.

Nel capoluogo siciliano si rischia una concreta minaccia di ricorsi e già si preparano inchieste su quanto accaduto e nel Comune di Palermo indaga la Procura.

Una nota dell’amministrazione comunale informa che:

«in relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio,

mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo irresponsabile comportamento, l’amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica, per ogni azione di competenza finalizzata all’accertamento di responsabilità di natura penale».