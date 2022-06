Incidente mortale sulla Catania-Ragusa. La giovane vittima aveva 25 anni e viaggiava a bordo di una Nissan e si è scontrato con un autocarro.

Incidente mortale sulla Catania-Ragusa. Un violento impatto si è verificato questa mattina poco dopo le ore 6 causando la morte di un venticinquenne e il ferimento di 2 persone che viaggiavano su un autocarro.

Il sinistro stradale è avvenuto sulla Statale 194 Catania-Ragusa, all’altezza dello svincolo per Lentini.

La vittima viaggiava a bordo di una Nissan quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro su cui viaggiavano 2 persone.

Il 25enne è morto sul colpo, mentre per le altre due persone coinvolte trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, questi ultimi hanno estratto il conducente della Nissan dalle lamiere dell’auto.

La strada chiusa al traffico per qualche ora, poi riaperta dopo aver terminato tutti i rilievi.

I militari dell’arma sono al lavoro per verificare la dinamica del sinistro stradale e accertare eventuali responsabilità.