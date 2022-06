Sicilia al voto, caos a Palermo con seggi chiusi. Si disputa la partita e nel capoluogo disertano i presidenti di seggio con gli scrutatori bloccati per ore.

Sicilia al voto, caos a Palermo con alcuni seggi chiusi. Sono in fase di normalizzazione i problemi delle sezioni elettorali chiuse a Palermo per mancanza dei presidenti sezione.

Il Viminale ha fatto sapere che nel capoluogo siciliano nominati altri presidenti, e man mano si insediano gli ultimi 13 presidenti di sezione mancati a causa di improvvise rinunce.

La situazione dei seggi elettorali è un’anomalia che ha caratterizzato questa tornata amministrativa e referendaria.

I problemi sarebbero provocati dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio a causa della concomitante finale calcistica.

Partita di calcio che si è disputata allo stadio Renzo Barbera per la finale di play off di serie C tra il Palermo e il Padova per la promozione in B.

Appuntamento che ha registrato il pienone con oltre 34 mila spettatori.

Caos a Palermo tra i presidenti di seggio assenti.

A causa dell’assenza dei presidenti, centinaia di persone selezionate come scrutatori sono rimaste bloccate nelle scuole che sono sede di seggio elettorale.

Dalle sezioni nessuno ha potuto allontanarsi in attesa della nomina dei sostituti.

Malumori e disagi segnalati in tante sezioni rimaste aperte e gli scrutatori convocati, come in tutte le altre sedi (dove tutto è andato per il verso giusto).

Alle ore 16 di ieri le operazioni preliminari dovevano durare al massimo 4 ore, ma molti sono rimasti bloccati.

Stamane ancora disservizi.

Il quadro questa mattina è apparso subito problematico spiega una scrutinatrice:

«Sono arrivati già diversi elettori che hanno chiesto di votare ma abbiamo spiegato loro che ci sono alcuni problemi e ci hanno risposto che ritorneranno più tardi, ma non è detto considerata la bella giornata e la partita del Palermo»

Continua aggiunge la donna della sezione 196:

«Molti hanno chiesto di votare nelle altre sezioni aperte nella scuola, ma come è noto non è possibile».

Per dirimere la vicenda, i responsabili del comune di Palermo si sono mobilitati per trovare soluzioni.

Oltre ad aver inviato tutti gli atti alla Procura per accertare eventuali responsabilità penali – spiega Alessandra Autore, dirigente responsabile dell’ufficio elettorale:

«Abbiamo lavorato intensamente tutta la notte e stiamo procedendo con la notifica di nomina di presidente di sezione ad alcuni titolari di posizioni organizzative del Comune di Palermo per colmare i vuoti che si sono determinati nei vari seggi».

In tarda mattinata, i seggi non costituiti e non sostituiti, accorpati alle sezioni già operanti.

Molti esponenti politici, in particolare il leader leghista Matteo Salvini, ma anche i candidati nella città, hanno chiesto in mattinata l’intervento delle autorità giudiziarie.

La Procura ora dovrà accertare quante sono le rinunce comunicate, seppure a ridosso delle operazioni di voto, e se motivate adeguatamente e quanti presidenti incaricati hanno invece dato forfait senza alcuna comunicazione.

Ad aggravare la situazione anche l’attacco hacker subito dal Comune di Palermo nei giorni scorsi, che avrebbe mandato in tilt anche la ricezione delle mail via pec.

Alcuni presidenti incaricati avrebbero comunicato la rinuncia per tempo, ma l’email non sarebbe arrivata al Comune.

I comuni siciliani in cui oggi si vota per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli comunali e circoscrizionali complessivamente sono 120.

I seggi sono aperti solamente oggi dalle 7 alle 23.

La popolazione coinvolta è di 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali (657.561 a Palermo e 243.262 a Messina).

Durante la giornata dedicata alle elezioni si vota anche per 5 quesiti referendari che riguardano la giustizia.

Gli elettori sono chiamati a esprimersi su cinque referendum sulla giustizia.

Si tratta di referendum abrogativi (per eliminare leggi o parti di leggi, ndr).

L’articolo 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.

Saranno consegnate cinque schede colorate, una per ogni quesito:

scheda di colore rosso per il referendum numero 1:

abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

scheda di colore arancione per il referendum numero 2:

limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

scheda di colore giallo per il referendum numero 3:

separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

scheda di colore grigio per il referendum numero 4:

partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

scheda di colore verde per il referendum numero 5:

abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

È possibile cambiare scheda.

Il ministero dell’Interno specifica che nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione.

Si legge nel sito del Viminale:

«Secondo la più recente giurisprudenza l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto».

«A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate».

I documenti che l’elettore deve presentare per votare:

Gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Si può presentare come documento anche la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Dal ministero spiegano che in mancanza di documento idoneo:

«l’elettore può essere riconosciuto anche da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;

da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;

alla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici».

La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza.

Secondi il ministero dell’interno:

«È opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione;

l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno».

Il rispetto delle norme anti Covid.

I ministri dell’Interno e della Salute, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, hanno sottoscritto un protocollo ad hoc per la prevenzione Covid a maggio.

Il documento, prevedeva tra le altre direttive l’obbligo per gli elettori di indossare le mascherine, poi rivisto e quindi le mascherine sono “fortemente raccomandate” ma non obbligatorie.

Nella circolare inviata ai prefetti che modifica quanto stabilito inizialmente si legge:

«In considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato».