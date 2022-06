Elezioni comunali in Sicilia, 120 comuni alle urne. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23. Tra i comuni al voto due capoluoghi.

Elezioni comunali in Sicilia, 120 comuni alle urne

Elezioni comunali in Sicilia, 120 comuni alle urne. Domani, 12 giugno, si voterà per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali e circoscrizionali.

I seggi resteranno aperti solamente domenica (dalle 7 alle 23).

I cittadini coinvolti sono 1.710.451, di cui 900.823 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali (657.561 a Palermo e 243.262 a Messina).

Centosette i centri fino a 15 mila abitanti dove si voterà con il sistema maggioritario. Tredici i comuni nei quali l’eventuale ballottaggio (proporzionale) si terrà il 26 giugno.

I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747.

A Messina si voterà anche per il referendum sull’istituzione del nuovo Comune “Montemare”, formato da dodici villaggi della fascia collinare e costiera tirrenica del capoluogo.

Come votare in questa tornata elettorale.

L’elettore – sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale – può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile.

Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”.

Prevista la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.

Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia,

mentre quello relativo alle amministrative sarà rinviato a lunedì 13 giugno, a partire dalle 14.

La precedenza sarà data alle elezioni comunali, poi a quelle circoscrizionali (solo per Palermo e Messina) e infine al referendum per l’istituzione di un nuovo Comune (a Messina).

I cittadini di due capoluoghi al voto.

Si vota in due capoluoghi di provincia: Palermo e Messina, dove le consultazioni riguardano anche le 8 circoscrizioni di Palermo e le 6 di Messina.

Chiamati alle urne anche gli abitanti di altri grossi centri siciliani: In provincia di Agrigentino: Palma di Montechiaro e Sciacca; in provincia di Caltanissetta Niscemi;

In provincia di Catania: Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia; In provincia di Ragusa: Pozzallo e Scicli, in provincia Ragusa; A Siracusa: Avola; In provincia di Trapani: Erice.

Ecco il dettaglio dei Comuni Siciliani nei quali si vota suddivisi per provincia.

Agrigento (10 Comuni):

Aragona (sistema maggioritario; 12 consiglieri da eleggere; 14 sezioni elettorali); Bivona (maggioritario, 12, 5); Campobello di Licata (maggioritario, 16, 11);

Cattolica Eraclea (maggioritario, 12, 7); Comitini (maggioritario, 10 cons., 2 sez.); Lampedusa e Linosa (maggioritario, 12 cons., 5 sez.); Palma di Montechiaro (proporzionale, 16 cons., 24 sez.);

Santa Margherita di Belice (maggioritario, 12 cons, 7 sez.), Sciacca (proporzionale, 24 cons., 42 sez.) e Villafranca Sicula (maggioritario, 10 cons., 2 sez.).

Caltanissetta (7 Comuni):

Acquaviva Platani (maggioritario, 10 cons., 3 sez.); Butera (maggioritario, 12 cons., 6 sez.); Campofranco (maggioritario, 12 cons., 4 sez.); Marianopoli (maggioritario, 10 cons., 3 sez.);

Niscemi (proporzionale, 16 cons, 25 sez.); Resuttano (maggioritario, 10 cons., 3 sez.); Sommatino (maggioritario, 12 cons. 10 sez.).

Catania (20 Comuni):

Aci Bonaccorsi (maggioritario, 12 cons., 3 sez.); Aci Catena (proporzionale, 16 cons., 25 sez.); Castiglione di Sicilia (maggioritario, 12 cons., 9 sez.);

Fiumefreddo di Sicilia (maggioritario, 12 cons., 9 sez.); Licodia Eubea (maggioritario, 12 cons., 4 sez.); Linguaglossa (maggioritario, 12 cons., 5 sez.);

Maniace (maggioritario, 12 cons, 3 sez.); Mazzarrone (maggioritario, 12 cons, 3 sez.); Militello in Val di Catania (maggioritario, 12 cons., 12 sez.);

Mirabella Imbaccari (maggioritario, 12 cons., 8 sez.); Nicolosi (maggioritario, 12 cons., 5 sez.); Palagonia (proporzionale, 16 cons., 18 sez.);

Paternò (proporzionale, 24 cons, 47 sez.); Raddusa (maggioritario, 12 cons, 4 sez.); Randazzo (maggioritario, 16 cons., 12 sez.);

San Michele di Ganzaria (maggioritario, 12 cons., 5 sez.); Sant’Agata Li Battiati (maggioritario, 12 cons., 10 sez.); Santa Maria di Licodia (maggioritario, 12 cons., 6 sez.);

Scordia (proporzionale, 16 cons., 20 sez.); Vizzini (maggioritario, 12 cons., 10 sez.).

Enna (4 Comuni):

Nissoria (maggioritario, 10 cons., 3 sez.); Regalbuto (maggioritario, 12 cons., 8 sez.); Sperlinga (maggioritario, 10 cons., 1 sez.); Villarosa (maggioritario, 12 cons., 11 sez.).

Messina (38 Comuni):

Acquedolci (maggioritario, 12 cons., 5 sez.); Alcara Li Fusi (maggioritario, 10 cons., 3 sez.); Capri Leone (maggioritario, 12 cons., 5 sez.),

Castelmola (maggioritario, 10 cons., 1 sez.), Castroreale (maggioritario, 10 cons., 5 sez.), Cesarò (maggioritario, 10 cons., 3 sez.), Fiumedinisi (maggioritario, 10 cons., 2 sez.),

Francavilla di Sicilia (maggioritario, 12 cons., 5 sez.), Furnari (maggioritario, 12 cons., 5 sez.), Gaggi (maggioritario, 12 cons., 3 sez.), Gallodoro (maggioritario, 10 cons., 1 sez.),

Itala (maggioritario, 10 cons., 2 sez.), Letojanni (maggioritario, 10 cons., 2 sez.), Librizzi (maggioritario, 10 cons., 4 sez.), Lipari (maggioritario, 16, 17 sez.),

Malfa (maggioritario, 10, 1 sez.), Merì (maggioritario, 10, 2 sez.), Messina (proporzionale, 32, 254 sez.), Montalbano Elicona (maggioritario, 10, 6 sez.),

Motta d’Affermo (maggioritario, 10, 2 sez.), Nizza di Sicilia (maggioritario, 12, 3 sez.), Novara di Sicilia (maggioritario, 10, 4 sez.), Pagliara (maggioritario, 10, 2 sez.),

Pettineo (maggioritario, 10, 2 sez.), Piraino (maggioritario, 12, 8 sez.), Reitano (maggioritario, 10, 2 sez.), Roccella Valdemone (maggioritario , 10, 1 sez.),

San Pier Niceto (maggioritario, 10, 4 sez.), San Piero Patti (maggioritario, 12, 4 sez.), Santa Marina Salina (maggioritario, 10, 2 sez.), Santa Teresa di Riva (maggioritario, 12, 10 sez.),

Sant’Alessio Siculo (maggioritario, 10, 2 sez.), Santo Stefano di Camastra (maggioritario, 12, 5 sez.), Saponara (maggioritario, 12, 6 sez.),

Sinagra (maggioritario, 10, 3 sez.), Torrenova (maggioritario, 12, 4 sez.), Venetico (maggioritario, 12, 4 sez.); Villafranca Tirrena (maggioritario, 12, 10 sez.).

Palermo (28 Comuni):

Altavilla Milicia (maggioritario, 12 cons., 5 sez.), Altofonte (maggioritario, 16 cons., 8 sez.), Balestrate (maggioritario, 12 cons., 7 sez.);

Belmonte Mezzagno (maggioritario, 16 cons., 8 sez.), Bisacquino (maggioritario, 12 cons., 6 sez.), Blufi (maggioritario, 10 cons., 2 sez.);

Caccamo (maggioritario, 12 cons., 9 sez.), Campofelice di Fitalia (maggioritario, 10 cons., 1 sez.), Camporeale (maggioritario, 12 cons., 4 sez.);

Castelbuono (maggioritario, 12 cons., 10 sez.), Castellana Sicula (maggioritario, 12 cons., 5 sez.), Cefalù (maggioritario, 16 cons., 18 sez.), Chiusa Sclafani (maggioritario, 10 cons., 4 sez.);

Ciminna (maggioritario, 12 cons., 5 sez.), Ficarazzi (maggioritario, 16 cons., 8 sez.), Gangi (maggioritario, 12 cons., 8 sez.), Giardinello (maggioritario, 10 cons., 2 sez.);

Isnello (maggioritario, 10 cons., 2 sez.), Mezzojuso (maggioritario, 12 cons., 3 sez.), Palermo (proporzionale, 40 cons., 600 sez.),

Petralia Soprana (maggioritario, 12 cons., 8 sez.), Petralia Sottana, maggioritario, 10 cons., 4 sez.), Piana degli Albanesi (maggioritario, 12 cons., 6 sez.);

Prizzi (maggioritario, 12 cons., 7 sez.), San Cipirello (maggioritario, 12 cons., 5 sez.), Santa Flavia (maggioritario, 16 cons., 10 sez.);

Trappeto (maggioritario, 12 cons., 3 sez.); Valledolmo (maggioritario, 12 cons., 5 sez.).

Ragusa (6 Comuni):

Chiaramonte Gulfi (maggioritario, 12 cons., 9 sez.); Giarratana (maggioritario, 12 cons., 3 sez.);Monterosso Almo (maggioritario, 12 cons., 3 sez.);

Pozzallo (proporzionale, 16 cons., 18 sez.); Santa Croce di Camerina (maggioritario, 12 cons., 9 sez.); Scicli (proporzionale, 16 cons., 24 sez.).

Siracusa (5 Comuni):

Avola (proporzionale, 24 cons., 31 sez.); Canicattini Bagni (maggioritario, 12 cons., 8 sez.); Cassaro (maggioritario, 10 cons., 1 sez.),

Melilli (maggioritario, 16 cons., 12 sez.); Solarino (maggioritario, 12 cons., 8 sez.).

Trapani (2 Comuni):

Erice (proporzionale, 16 cons., 32 sez.); Petrosino (maggioritario, 12 cons., 8 sez.).