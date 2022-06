Notte di fuoco a Catania, domati due incendi. Le fiamme distruggono auto e spazzatura. Tra i motivi si pensa a un innesco da un cumulo di rifiuti.

Notte di fuoco a Catania, domati diversi incendi

Notte di fuoco a Catania, domati diversi incendi. Questa notte poco dopo mezzanotte, intervenute più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.

Le fiamme si sono propagate appiccando alcuni incendi di rifiuti e sterpaglie in diversi punti della città.

In particolare, in via Rosina Anselmi, coinvolte dalle fiamme anche 14 autovetture parcheggiate in uno slargo e i cassonetti per la raccolta differenziata di prossimità stradale.

Le fiamme inceneriscono anche una campana per il conferimento del vetro.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento Catania-Nord e Riposto hanno operato fino alle prime luci dell’alba e riuscendo a mettere in sicurezza altri 5 autoveicoli parcheggiati in prossimità dell’incendio.

Tra le forze coinvolte nei soccorsi anche i militari dell’Arma dei carabinieri.

Per i fatti successi inoltrata comunicazione di reato alla Procura della Repubblica.

Roghi anche in via San Giuseppe la Rena, dove si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il campo rom in prossimità di un Impianto di distribuzione carburanti.

Tra i motivi si pensa alla propagazione da un incendio di un cumulo di rifiuti.

I vigili del fuoco impegnati nell’attività di minuto spegnimento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause e stabilire eventuali responsabilità.