Caldo africano con punte di 35 gradi e afa. Arrivato Hannibal e continua a persistere. Estate anticipata almeno per un'altra settimana.

Caldo africano con punte di 35 gradi e afa. Si tratta di un vero e proprio anticipo d’estate quello che accade in Italia, e che potrebbe accentuarsi nei prossimi giorni.

Nel prossimo weekend attese temperature in molte zone del Paese con picchi di 35 gradi, contro i 20-24 che normalmente si registrano in questo periodo dell’anno.

Dovrebbe fare molto caldo e sarà anche umido, con un aumento dell’afa che rende le alte temperature poco sopportabili.

A determinare quest’ondata di calore, spiega Antonio Sanò, direttore de iLMeteo.it:

“è l’anticiclone Hannibal, che si espande sempre di più sul nostro Paese, supportato da masse d’aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive».

Di fatto questa particolare configurazione meteo, rileva Sanò, è tipica del mese di luglio (specie negli ultimi 15/20 anni), con una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare le prolungate ondate di calore.

Nei prossimi giorni dunque è atteso l’apice del caldo africano di Hannibal, con picchi di 34-35 gradi in molte località.

Interessate dal gran caldo, soprattutto nel fine settimana, saranno le pianure del Nord e città come Torino, Milano e Bologna, nonché i settori tirrenici di Toscana e Lazio.

Inoltre, proprio come avviene in estate, non è esclusa a priori la possibilità di temporali che localmente potrebbero risultare anche molto intensi,

entro metà settimana a causa dell’ingresso di aria più fresca in quota in discesa dal Nord Europa.