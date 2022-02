Musumeci all'Ars, avanti fino a fine legislatura». Il presidente: «Tutti hanno detto di volere lavorare fino all'ultimo giorno della legislatura. Ne ho preso atto con piacere».

Musumeci all’Ars, avanti fino a fine legislatura»

Musumeci all’Ars, avanti fino a fine legislatura». Il presidente Nello Musumeci, durante il dibattito all’Ars, richiesto dalle opposizioni, e in merito all’ipotesi di azzeramento della giunta spiega:

«Il voto anomalo espresso in quest’aula è stato frutto di una autonoma iniziativa o esprime un disagio verso un governo che non appare più rappresentativo della maggioranza?».

«O esprime un segnale di insofferenza verso chi presiede questo governo e quindi se ci sono le condizioni per continuare?».

Continua Musumeci:

«È da qui che è partita la verifica di governo con i partiti, offrendo loro la possibilità anche di azzerare la giunta, di modificarla o anche di tirarsi fuori».

«Da parte mia non un segno di sfiducia verso gli assessori, il mio è stato un gesto di rispetto verso le forze politiche del centrodestra».

Aggiunge il capo del governo siciliano:

«La verifica dopo avere parlato con i vertici della coalizione ha portato un risultato: nessuno ha chiesto la sostituzione della propria rappresentanza in giunta».

«Tutti hanno detto di volere lavorare fino all’ultimo giorno della legislatura. Ne ho preso atto con piacere: quel voto dunque non è stato frutto di scelte politiche dei partiti».

Infine il presidente della Regione Siciliana Spiega:

«Sarebbe da ipocrita negare che in questa legislatura non ci siano state fibrillazioni tra l’Assemblea e il governo, degenerate a volte in pregiudizio ideologico da parte delle opposizioni e non solo, e in qualche caso un pregiudizio personale».

Il presidente Musumeci ha anche evidenziato che il conflitto tra i parlamentari siciliani è istituzionale e ha radici antiche.

Conflitto che si riconduce sin dal 2001 con l’elezione diretta del presidente della Regione Siciliana.

Poi le contestazioni sollevate in aula:

Come quella del capogruppo del Misto, Danilo Lo Giudice di Sicilia Vera.

Poi, il movimento di Cateno De Luca che ha indetto a Palazzo dei Normanni una conferenza stampa per ufficializzare martedì prossimo la sua candidatura alla presidenza della Regione alle elezioni d’autunno.

Anche Nuccio Di Paola, capogruppo del M5s, ha sollecitato Musumeci a dimettersi.

Claudio Fava (Centopassi) e Anthony Barbagallo (Pd) ricordano che il presidente, dopo l’esito del voto per i grandi elettori del capo dello Stato, ha apostrofato i deputati come «scappati di casa, sciagurati e traditori».

Non si è fatta attendere la controreplica di Musumeci che ha detto:

«Nessuno vuole andare a casa in anticipo, tranne che non lo voglia il Parlamento che si assume la responsabilità di questa decisione,

ma se tutti vogliamo lavorare con buona volontà credo che abbiamo la possibilità nei prossimi sette mesi di portare a consuntivo iniziative che saranno utili a questa terra per uscire dal pantano».

Continua Musumeci:

«Mi sono scusato per le parole andate oltre la mia volontà e questo lo fanno le persone coraggiose e per bene».

«Ho tanti difetti ma quest’aula può dire ad alta voce che questo presidente, come tanti altri prima di me, è una persona per bene».

Infine il presidente della Regione Siciliana Chiosa:

«Se sono inadeguato o inadatto lo diranno i siciliani ma questa squadra di governo ha fatto quello che si poteva fare in una condizione di estrema difficoltà».