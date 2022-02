Esuberi Pfizer Catania, «una logica in questa follia». lettera mobilità per 130 dipendenti dello stabilimento del capoluogo etneo e annuncio che non saranno rinnovati i contratti a 80 lavoratori.

Esuberi Pfizer Catania, «una logica in questa follia»

Esuberi Pfizer Catania, «una logica in questa follia». I segretari nazionali della federazione Ugl Chimici Eliseo Fiorin ed Enzo Valente,

insieme al segretario provinciale Carmelo Giuffrida ed ai rappresentanti sindacali unitari della sigla Angelo Mirabella, Anna Greco e Francesca Cassone:

«Pfizer annuncia 210 esuberi e taglio di investimenti su Catania, Ugl Chimici: “Scelta incomprensibile. Pronti alla battaglia, insieme alle istituzioni, per difendere i posti di lavoro»

Continuano i rappresentanti Ugl:

«Ammonta a 210 unità l’esubero di personale annunciato oggi dalla Pfizer alle organizzazioni sindacali, nel corso di una videoconferenza a livello nazionale.

Una decisione che riguarda lo stabilimento produttivo di Catania e che interessa, nello specifico 80 lavoratori con contratto in somministrazione che non verranno rinnovati e,

circa 130 dipendenti effettivi ai quali, in prima istanza, sarà proposto il trasferimento nella sede di Ascoli Piceno».

Continuano i rappresentanti Ugl:

«A questo si aggiunge anche un dimezzamento degli investimenti, da una cifra pari a poco meno di 60 milioni di euro annuali, precedentemente erogati per la produzione catanese,

ad una somma intorno ai 28 milioni di euro che consentirà soltanto la manutenzione degli impianti».

Un’inversione di rotta repentino, quello operato dal colosso multinazionale che opera nel settore della farmaceutica, che le sigle sindacali avevano già immaginato nei mesi scorsi quando, invano, avevano richiesto un incontro.

Aggiungono i segretari e i rappresentanti sindacali unitari Ugl:

«Già da tempo, come Ugl, avevamo espresso preoccupazioni considerato che il trasferimento di una commessa altrove, in assenza di valide alternative, rendeva naturale la perdita dei livelli occupazionali».

Il segretario Ugl Giovanni Musumeci conclude:

«la comunicazione di Pfizer rappresenta un colpo al cuore produttivo del territorio e di uno stabilimento che è sempre stato il fiore all’occhiello per la multinazionale».

«Adesso dobbiamo impegnarci in tutti i modi per sventare questa manovra e per evitare ogni smobilitazione ulteriore, nonostante la dirigenza abbia assicurato la sopravvivenza del sito».

La Uil di Catania ha appeso uno striscione al balcone della sede del sindacato.

La scritta si riferisce alla lettera di mobilità per 130 dipendenti dello stabilimento del capoluogo etneo e dell’annuncio che non saranno rinnovati i contratti a 80 lavoratori, tra interinali e stagionali.

Nel manifesto è scritto:

«Trentasei miliardi di profitti, 210 lavoratori usa e getta. Pfizer, c’è una logica in questa follia!?».

La segretaria della Uil, Enza Meli, che si è recata nel sito etneo per solidarietà ai lavoratori afferma:

«Alcuni precari, uscendo dalla fabbrica a fine turno hanno riferito che gli è stato chiesto di liberare gli armadietti entro venerdì,

mentre per i dipendenti a tempo indeterminato si propone l’alternativa fra un trasloco forzoso con la famiglia ad Ascoli e la perdita del posto di lavoro».

Aggiunge la segretaria Uil:

«E molti raccontano di aver visto i colleghi in lacrime. Sono indignata per le scelte di Pfizer, che qui dovrebbe investire e invece taglia».

Precisa la responsabile sindacale:

«Ma fa rabbia anche il silenzio del governo nazionale e di quello regionale».

Infine la Meli conclude:

«Cosa deve succedere ancora perché qualcuno si ricordi di Catania e dei catanesi che rivendicano non elemosine ma lavoro, dignità e rispetto?».

I responsabili della società Pfizer, in merito a una presunta comunicazione via WhatsApp delle 130 posizioni in esubero nello stabilimento di Catania precisano:

«Come previsto dalla normativa nazionale, l’azienda ha provveduto a trasmettere via email a Confindustria e ai sindacati, il 7 febbraio,

la lista di procedura di mobilità, conseguentemente all’annuncio durante gli incontri con gli stessi rappresentanti delle sigle sindacali svolti il 3 febbraio»

Aggiungono i vertici della società farmaceutica:

«Vogliamo sottolineare inoltre che, contrariamente a quanto riportato la suddetta lista non riporta, in conformità con le normative vigenti sulla procedura e sulla privacy, i nominativi dei lavoratori, ma soltanto la lista delle posizioni in esubero».

Vogliamo sottolineare anche che l’app di messaggistica WhatsApp non costituisce assolutamente un canale ufficiale dell’azienda, e non è stata utilizzata in alcun modo da Pfizer per diffondere comunicazioni ufficiali».

Precisano i responsabili della multinazionale:

«In questa fase difficile i colleghi sono la nostra priorità: stiamo lavorando insieme con le organizzazioni sindacali per valutare tutte le possibili opzioni in loro supporto».

La nota conclude:

«Continuiamo ora il dialogo instaurato con le organizzazioni sindacali per arrivare a una soluzione sui colleghi impattati».

M5s, Catalfo: «Catania non può subire altri colpi». Nunzia Catalfo, senatrice M5s, già ministro del Lavoro e componente della commissione Lavoro al Senato afferma:

«Le scelte aziendali condizionano fortemente l’equilibrio sociale del territorio. La provincia di Catania, così come tutta la Sicilia non possono permettersi di subire altri colpi».

Continua l’ex ministra del Lavoro:

«Ho sentito l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, e continueremo a seguire la vicenda Pfizer assicurando in tutte le sedi istituzionali, a Palermo come a Roma, il doveroso confronto tra le parti»

Infine, la Catalfo conclude:

I lavoratori e le famiglie, nel momento di angoscia che purtroppo attraversano, devono sapere che la politica, a tutti i livelli, sta facendo la propria parte»

Interrogazione al ministro dello Sviluppo economico da parte dei parlamentari Leu.

I tre deputati di Leu hanno presentato una interrogazione al ministro dello Sviluppo economico chiedendo:

«se il ministro sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative di sua competenza intende porre in essere con la massima urgenza per evitare una ennesima crisi occupazionale in Sicilia».

Inoltre, i parlamentari domandano se sia opportuno:

«la perdita di una struttura produttiva in un settore strategico quale quello farmaceutico come dimostrato anche dalla recente e ancora in corso crisi sanitaria per la diffusione della pandemia da Covid».