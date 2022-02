Coronavirus in Sicilia, 7.155 i nuovi casi e 57 morti. I test giornalieri sono 50.509. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 7.155 i nuovi casi e 57 morti

Coronavirus in Sicilia, 7.155 i nuovi casi e 57 morti. I contagiati sono un numero quasi costante nelle ultime settimane (ieri 7.248).

I test giornalieri sono 50.509. Il tasso di positività scende dal 15 al 14%. I decessi sono 57, circa 9.500 i guariti, una quantità da record.

La Sicilia è al sesto posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi sono 275.718 con un decremento di 2.093 casi.I pazienti ricoverati in terapia intensiva diminuiscono ancora: da 124 a 115.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 1.687; Palermo 1.636; Siracusa 890; Messina 719; Ragusa 691; Trapani 577; Agrigento 526; Caltanissetta 519 e 241 a Enna.

Da analizzare oggi vi sono anche i dati settimanali proposti dalla Regione.

Tra il 31 gennaio e il 6 febbraio resta sostanzialmente stabile l’incidenza di nuovi casi, pari a 49.551, con un valore cumulativo di 1025/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di:

Ragusa (1443/100.000 abitanti); Siracusa (1429 /100.000); Caltanissetta (1337/100.000); Messina (1195/100.000) e Trapani (1107/100.000).

La fascia d’età maggiormente a rischio risulta quella tra i 6 e i 10 anni (2.422/100.000). Incidenze superiori alla media si registrano nelle fasce d’età tra 0 e 18 anni e tra i 25 e i 44 anni.

Si consolida per la quarta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completo.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati riportati interessano la settimana dal 2 all’8 febbraio.

Con riferimento agli over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,05%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell’86,03%.

Il 10,95% del target regionale rimane ancora da vaccinare.

Prendendo in esame la fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,69% e 44.814 bambini, pari al 14,23%, risultano con ciclo primario completato.

Continua a registrarsi un calo delle prime dosi che, nella settimana dal 2 all’8 febbraio, è pari a -25,25% rispetto a quella precedente, mentre si evidenzia un trend sostenuto per le somministrazioni delle terze dosi.

Complessivamente i vaccinati con dose booster sono 2.349.946 pari al 71,66% degli aventi diritto. Al momento sono 929.328 i cittadini che possono effettuare la somministrazione aggiuntiva, ma non l’hanno ancora fatta.

In Italia calano i contagi e i decessi.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 81.367, ieri erano 101.864. Le vittime sono 384, ieri 415. I test eseguiti sono 731.284 (ieri erano 999.095).

Il tasso di positività è al 11,1%, in aumento rispetto a ieri quando era al 10,2%.

I pazienti in terapia intensiva Sono 1.350, ovvero 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 90.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.932 (18.337), ovvero 405 in meno rispetto a ieri.

Da inizio pandemia sono complessivamente 11.847.436 gli italiani contagiati dal Covid.

I positivi attuali sono in totale 1.874.625, in calo di 53.175 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 149.896. Dimessi e guariti sono complessivamente 9.822.915, con un incremento di 134.460 rispetto a ieri.