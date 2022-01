Sicilia torna in zona arancione, le nuove regole. Le restrizioni sono differenti rispetto al passato e riguardano soltanto i soggetti non vaccinati.

Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale.

Il ministro ha firmato una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di un incontro svolto nel Palazzo della Regione di Catania per la presentazione del progetto degli aeroporti del capoluogo etneo e di Comiso (Ragusa) afferma:

«La zona arancione, che scatterà da lunedì in quattro regioni italiane, l’aspettavamo da una settimana»

Aggiunge Musumeci:

«perché quello che conta è il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva e il 77% di quei posti letto è occupato da persone non vaccinate che voglio augurarmi si possano convincere alla necessità di ricorrere alla scienza».

Continua il presidente della Regione:

«Al tempo stesso debbo però dire con piacere che sta crescendo il numero dei primi vaccini, segno evidente che qualcuno si sta convertendo».

«Se riuscissimo a passare dall’attuale 88 al 95 per cento di vaccinati con una sola dose avremmo raggiunto un risultato assai significativo».

Quali sono le regole che prevede zona arancione?

Le restrizioni riguarderanno soprattutto chi non ha il super green pass (vaccinazione o avvenuta guarigione).

Le restrizioni sono differenti rispetto al passato e coinvolgeranno soltanto i soggetti non vaccinati.

Spostamenti.

Sono possibili gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Gli spostamenti verso gli altri Comuni della stessa regione e verso le altre regioni, non sono consentiti a chi non ha il green pass a meno di motivate ragioni di necessità (salute o lavoro, con autocertificazione).

Chi ha invece il green pass base e quello rafforzato può muoversi liberamente all’interno della regione e anche in altre regioni.

Fanno eccezione a questa regola i comuni di 5 mila abitanti per gli spostamenti verso altri Comuni entro 30 km, eccetto i capoluoghi di provincia: in questo caso lo spostamento è consentito per tutti.

Ristoranti e bar.

Può accedere solo chi ha il super green pass. Chi ne è sprovvisto non può consumare al banco nemmeno un caffè, così come al tavolo, all’aperto o al chiuso.

Negli hotel e nei bar e ristoranti al loro interno, possono accedere solo coloro in possesso di certificazione rafforzata.

Negozi e centri commerciali.

I negozi che vendono beni o servizi alla persona sono accessibili a tutti, così come l’accesso agli uffici pubblici per usufruire dei servizi.

Per quanto riguarda i centri commerciali, invece, tutti possono entrare nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi è consentito solo a chi ha il super green pass.

Sport e palestre.

Non ci sono limitazioni per l’attività sportiva all’aperto, in aree attrezzate o parchi. Al chiuso, invece, ma anche nelle piscine (comprese quelle all’aperto) è necessaria la certificazione rafforzata.

Gli sport di contatto, sia all’aperto sia al chiuso, possono essere praticati solo da chi ha il super green pass. Certificazione rafforzata indispensabile anche per l’attività sciistica.

Cinema, teatri, musei, discoteche.

Solo chi ha il super green pass può accedere a cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo al chiuso.

La stessa cosa vale per mostre e musei, discoteche e sale da ballo.

Altre attività.

Solo con la certificazione rafforzata è possibile accedere ai centri benessere e ai centri termali, sia all’aperto sia al chiuso, a meno che non ci si rechi in questi luoghi per motivi di salute.

Super green pass obbligatorio anche per parchi tematici e di divertimento, ai centri culturali, sociali e ricreativi, a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.