Coronavirus in Sicilia, 7.418 nuovi casi e 26 morti. Contagi in calo rispetto ai 7.997 di ieri. Oggi aumentano i test eseguiti che sono 46.999. Il tasso di positività scende dal 18 al 15,7%.

L’Isola è al nono posto per numero di nuovi contagi, al primo sempre la Lombardia con 32.677. I morti sono 26, i guariti 1.970.

Per il quinto giorno, stabili i ricoveri nelle terapie intensive, i pazienti sono 170. Mentre in area medica i ricoverati sono 14 in più.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 1.971; Palermo 1.432; Siracusa 886; Ragusa 725; Trapani 629; Caltanissetta 628; Messina 511; Agrigento 458, 178 a Enna.

In Italia calano di poco i positivi e i decessi.

i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 179.106 (ieri erano 188.797). Le vittime sono invece 373, mentre ieri erano 385.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 1.117.553 (ieri 1.110.266). Il tasso di positività è il 16%, in lieve calo rispetto al 17% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.707, ovvero 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 148.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.485, ovvero 174 in meno rispetto a ieri.

I positivi al Covid attuali in Italia sono complessivamente 2.695.703, con un incremento di 13.662 nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 9.603.856 mentre i morti sono 142.963. Dimessi e guariti sono in totale 6.765.190, con un incremento di 171.565 rispetto a ieri.