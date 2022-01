Calcio mercato, Simonetti firma col Catania. La società etnea ha ufficializzato l’ingaggio di Pier Luigi Simonetti, centrocampista centrale, classe 2001.

La società etnea ha ufficializzato l’ingaggio di Pier Luigi Simonetti, centrocampista centrale, classe 2001.

Cresciuto nel vivaio della Roma, Simonetti si è laureato campione d’Italia con l’Under 17 giallorossa guidata nel 2017/18 da Francesco Baldini.

Il calciatore ha al suo attivo 25 presenze e 9 gol.

Nel 2018/19, ancora con la Roma, il nuovo acquisto degli etnei ha raggiunto le semifinali del campionato Primavera debuttando in Uefa Youth League.

Tra i professionisti, dal 2020 ad oggi, ha disputato con il Piacenza 46 gare, firmando tre reti.

Il centrocampista romano, si è svincolato dai piacentini (9 presenze stagionali), ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

In una nota diramata dal club etneo, Simonetti afferma:

«Ringrazio il direttore Pellegrino e mister Baldini per l’opportunità che mi viene concessa, motivo di grande orgoglio».

Continua il calciatore:

«Con l’allenatore, con Greco e Cataldi ho già vissuto una bella esperienza: sono felice di ritrovarli».

Aggiunge Simonetti:

«Sono un centrocampista ma ho già giocato anche da laterale difensivo, trovandomi comunque a mio agio.

Infine, conclude il centrocampista:

«Darò il massimo per ripagare la fiducia e centrare l’obiettivo con i miei compagni, per tutto il resto preferisco affidarmi all’impegno anziché alle parole».

Pier Luigi Simonetti indosserà la maglia numero 28, ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2022.