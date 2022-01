Studenti siracusani tornano in classe. La notizia la ha resa nota il sindaco di Siracusa Francesco Italia tramite i suoi canali social.

Studenti siracusani tornano in classe. Tar sospende l’ordinanza del sindaco di Siracusa e dispone il ritorno a scuola in presenza, come già avvenuto a Messina, Palermo e Agrigento.

La notizia la ha resa nota il sindaco di Siracusa Francesco Italia tramite i suoi canali social.

Scrive il primo cittadino di Siracusa:

«Il ministero dell’Istruzione ha impugnato l’ordinanza del Comune di Siracusa, ritenendo non sufficienti il parere tecnico sulla situazione dei contagi in città fornito dall’Asp e,

l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana che consentivano ai sindaci di sospendere le attività didattiche in presenza nelle zone arancioni».