Autocarro precipita nel dirupo, vittime due ragusani. Il mezzo ha sfondato il guard-rail ed è precipitato in un dirupo per circa 70 metri di altezza.

Autocarro precipita nel dirupo, vittime due ragusani

Autocarro precipita nel dirupo, vittime due ragusani. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 47 e 59 anni, di Ragusa.

Sono deceduti in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte sull’A2, autostrada del Mediterraneo, nel comune di Altilia (Cosenza), direzione Nord.

Le due persone erano a bordo di un autocarro che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guard-rail ed è precipitato in un dirupo per circa 70 metri di altezza.

Il mezzo pesante si è completamente distrutto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cosenza e Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme.

Presente un’ambulanza del 118, i sanitari, la polizia stradale e un’unità speleo alpino fluviale incaricata del recupero delle salme.