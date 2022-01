Sileri: «Covid non è una banale influenza». Lo ribadisce il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nella trasmissione “Sabato anch’io” su Rai Radio 1.

Precisa il sottosegretario alla Sanità:

«Il Covid non è diventato una banale influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona salute, possono essere molto serie».

Spiega Sileri:

«La pandemia non è ancora finita, ma il progressivo emergere della variante Omicron sulla Delta ne sta cambiando i connotati, rendendo opportuno un aggiustamento delle nostre strategie».

Aggiunge il medico politico:

«La comunicazione dei dati dev’essere aggiornata, visto che il semplice dato del numero dei contagiati in sé è poco significativo in presenza di un virus diventato molto più contagioso ma meno aggressivo, soprattutto con i vaccinati».

Aggiunge Sileri:

«Altrettanto e forse più importante è sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue eventuali comorbidità: queste informazioni possono aiutarci a far capire meglio a chi ancora esita a vaccinarsi che il Covid non è diventato un’influenza».

Nel corso della trasmissione sottolinea:

«La nuova fase dell’epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali,

da un lato recuperando spazi di relazioni umane tra i pazienti e i loro parenti, dall’altro riprendendo a dare la giusta attenzione a tutte le patologie che,

l’emergenza Covid ci ha costretto a mettere in secondo piano».

Infine conclude il sottosegretario Sileri:

«È un altro di quei passaggi che dovranno segnare il transito dalla pandemia all’endemia, dall’emergenza alla convivenza con il virus».