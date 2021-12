Freddata a Catania con colpi di pistola. Donna di 27 anni uccisa questa sera nel rione Lineri, in territorio di Misterbianco a pochi km dalla città etnea.

Freddata a Catania con colpi di pistola. Giovanna Canteraro 27 anni, uccisa questa sera nel rione Lineri a pochi chilometri dalla città etnea, in territorio di Misterbianco.

L’agguato si è consumato in strada, al civico 44 di via Alfred Nobel all’angolo con via Salvador Allende, poco dopo le 21,30.

La vittima assassinata con diversi colpi di arma da fuoco appena uscita dal panificio in cui lavorava.

Le pallottole esplose dall’arma da distanza ravvicinata l’hanno raggiunta al volto uccidendola sul colpo.

I carabinieri coordinati dai giudici della procura di Catania indagano e sono al lavoro per riscostruire la personalità della vittima.

Sono in corso interrogatori di possibili testimoni e si tenta di ricostruire le frequentazioni della donna per risalire al movente e assicurare alla giustizia l’autore del delitto.