Coronavirus in Sicilia, 1.143 nuovi casi e 6 morti. I positivi sono 354 in più rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia per contagi, al primo sempre il Veneto con 3.993.

Nelle ultime 24 ore raddoppiato il numero di test eseguiti che sono 32.502 (ieri 16.274). Il tasso di positività scende dal 4,8 al 3,5%.

I morti sono sei, 573 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 392 persone (5 in più di ieri), delle quali 46 nei reparti di terapia intensiva (2 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 276; Messina 250; Palermo 148; Trapani 146; Siracusa 95; Caltanissetta 79; Agrigento 73; Ragusa 40 e 36 a Enna.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza su proposta del dipartimento regionale Asoe che dispone il passaggio in zona arancione di due Comuni.

Si tratta di San Michele di Ganzaria, nella provincia di Catania, e Itala, nel Messinese. Il provvedimento scatterà da domenica 12 fino a lunedì 20 dicembre.

Disposta anche la prosecuzione delle misure restrittive anti-Covid (fino al 20 dicembre) per un altro comune etneo: Militello in Val di Catania.

Il provvedimento adottato a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati.

In Italia si alza il numero dei contagi e delle vittime.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 20.497, ieri erano 12.527. le vittime in un giorno sono 118, ieri erano 79. I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 716.287 (ieri 312.828).

Il tasso di positività è il 2,86%, in calo rispetto al 4% di ieri. I pazienti in terapia intensiva in Italia sono 816, ovvero 5 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.483, 150 in più rispetto a ieri.

I positivi attuali al Covid in Italia sono 263.148, ovvero 8.595 in più nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 5.185.270, i morti 134.669.

Dimessi e guariti sono in totale 4.787.453, con un incremento di 11.777 rispetto a ieri.

In Italia non si contavano i ventimila contagi (oggi 20.497) dal 3 aprile scorso quando si registrarono 21.261 positivi.

Per quanto riguarda i morti, che oggi sono 118, bisogna tornare indietro al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi.