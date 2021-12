Minore colpito alla testa da proiettile a Noto. Diciassettenne ricoverato in ospedale di Avola poi a Catania. Gravi le condizioni.

Minore colpito alla testa da proiettile a Noto. Il minorenne ricoverato in ospedale a Catania in gravi condizioni dopo che un proiettile sparato da una pistola lo ha raggiunto alla testa.

Era in auto con i familiari. Il ragazzo diciassette anni lotta per la vita a Noto, comune in provincia di Siracusa.

Martedì sera, poco dopo le ore 21, la vettura si trovava in via Platone, strada periferica che attraversa il quartiere dove si è insediata la comunità dei Caminanti.

Il giovane ferito appartiene al gruppo nomade siciliano che ha scelto il Val di Noto per insediarsi.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, Il colpo di pistola esploso ad altezza d’uomo.

Per questo motivo gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, ritengono sia stato esploso per uccidere.

Il tentato omicidio forse preceduto da una lite fra due o più persone.

Inizialmente si era ipotizzato che forse la pistola si trovasse in auto e il colpo fosse partito accidentalmente.

Le indagini sono al vaglio degli inquirenti e al momento si privilegia l’ipotesi che qualcuno abbia sparato contro l’auto.

Non è ancora chiaro chi fosse l’obiettivo della persona che ha sparato.

Si tenta di raccogliere informazioni utili, interrogando i testimoni e visionando i filmati di alcune telecamere della zona per identificare i protagonisti della lite.