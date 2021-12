Calcio Catania, inflitti 2 punti di penalizzazione. La decisione arriva in seguito al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti.

Calcio Catania, inflitti 2 punti di penalizzazione. Il provvedimento già annunciato adesso è applicato.

La sezione disciplinare del Tribunale Nazionale Federale, si è riunita in data odierna e ha inflitto i primi due punti di penalizzazione al Calcio Catania.

La decisione adottata dopo il deferimento del procuratore federale del 5 novembre.

La penalizzazione in seguito al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità dello scorso giugno.

In considerazione della decisione, la squadra etnea retrocede da 22 a 20 punti in classifica.

Di conseguenza la squadra affianca il Picerno e si posiziona all’undicesimo posto.

Questa la disposizione pubblicata:

«Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Calcio Catania Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva».

Adesso incombe sulla società la possibilità di un’altra penealizzazione.

Non avendo rispettato una seconda scadenza, il Catania è però minacciato da una seconda penalizzazione (in questo caso è previsto una ulteriore penalità di 4 punti, per un totale di 6 punti in meno da scontare nel campionato in corso.