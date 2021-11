No Green Pass sfilano in corteo a Catania. Il serpentone si è articolato per le strade di Catania, da via Umberto fino a piazza Roma dove si sono tenuti numerosi interventi.

No Green Pass sfilano in corteo a Catania. Seconda manifestazione no green pass per le vie di Catania.

Un corteo con molta gente, secondo gli organizzatori migliaia di partecipanti. Il serpentone si è articolato tra le vie del centro storico etneo.

Si tratta del secondo dopo meno di 24 ore. Una manifestazione organizzata dal movimento No Green Pass che a Catania si è riunita in un comitato.

Nico Tarantino del comitato Arca dell’Alleanza commenta:

“La manifestazione di oggi è organizzata da noi, da un anno e mezzo abbiamo iniziato a unire i comitati spontanei».

«Si tratta di associazioni e movimenti per manifestare il dissenso attraverso le piazze e il corteo nelle strade».

«Noi vogliamo tutelare la Carta Costituzionale e i diritti umani fondamentali».

Aggiunge Tarantino:

«Per noi questo governo sta manifestando la sua espressione dittatoriale attraverso il sistema sanitario».

«Noi diciamo no alla carta verde, sì alla libertà di scelta. Per noi il green pass non vale nulla, ma siamo fedeli alla Costituzione».

I manifestanti hanno sfilato da via Umberto fino a piazza Roma dove il corteo si è concluso. Nonostante la pioggia si sono tenuti molti interventi dei partecipanti.

La protesta si è tenuta all’insegna e a tutela delle libertà. I presenti hanno chiesto l’eliminazione di tutte le discriminazioni sociali evidenziate con l’introduzione del green pass.