Covid in Sicilia, 359 nuovi positivi e 2 morti. I contagiati ieri erano 301. L’Isola si trova al settimo posto in Italia, al primo la Campania con 780 positivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 21.284 test. Il tasso di positività sale da 1,4 a 1,6%. I morti sono due, riferiti a giornate precedenti. I guariti sono 152.

Negli ospedali sono ricoverate 362 persone (5 meno di ieri), 42 delle quali in rianimazione (1 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 108; Palermo 68; Messina 57; Siracusa 43; Trapani 20; Agrigento 20; Caltanissetta 18; Ragusa 13 ed Enna 12.

In Italia calano di poco i contagi e i morti.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il paese sono 5.822, ieri erano 6.764. Le vittime in un giorno sono 26 (ieri erano 31). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 434.771 (ieri erano 491.962).

Il tasso di positività è 1,3%, sostanzialmente stabile rispetto a 1,37% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia sono invece 398, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 26 (ieri 23). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.215, ovvero 42 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 96.987, 3.294 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono complessivamente 4.808.047, i morti 132.391.

Dimessi e guariti sono in totale 4.578.669, con un incremento di 2.502 rispetto a ieri.