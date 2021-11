Il popolo No Green Pass in piazza a Siracusa. I manifestanti sono intervenuti durante corteo scandendo vari slogan tra cui: «no al vaccino ai bambini».

Il popolo No Green Pass in piazza a Siracusa

Il popolo No Green Pass in piazza a Siracusa. Sono tornati a manifestare i No Green Pass a Siracusa dopo due settimane dal primo appuntamento.

I siracusani ieri si sono messi in marcia partendo dal campo scuola Pippo Di Natale in viale Teracati.

Il corteo ha concluso il percorso nello spiazzo alle spalle dell’ex palazzo delle Poste, che si trova a Ortigia, quartiere nel centro storico di Siracusa.

La manifestazione è legata a quelle tenute in tutta Italia, tra cui le principali a Trieste e Milano, dove si sono vissuti momenti di tensione.

Il corteo a cui hanno preso parte poco meno di 500 persone si è svolta nella massima serenità.

Nella città siciliana non vi sono stati problemi e soprattutto nel corteo non si sono infiltrate frange estremiste, professionisti del disordine.

La situazione tenuta sotto controllo do uno spiegamento di forze, composto da polizia, carabinieri e polizia municipale.

Il popolo dei No Pass hanno scandito durante il corteo slogan come: «Libertà, rispetto della Costituzione» e «No al vaccino ai bambini»

Poco prima dell’inizio del corteo, un manifestante, munito di megafono, si è scagliato contro l’idea del governo di effettuare il vaccino ai bambini.