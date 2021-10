Galactica affascina il pubblico del Platamone di Catania. Il concerto è un lavoro di ricerca scientifica, sperimentale e anche artistica.

Galactica affascina il pubblico del Platamone – interviste

Galactica affascina il pubblico del Platamone – Interviste. Il concerto è un viaggio sensoriale attraverso i suoni dell’Universo.

Lesibizione presentata dai maestri Del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania.

La docente e pianista Isabella Libra insieme al musicista Alfio Sciacca gong master ed esperto di discipline orientali, inoltre con la partecipazione del maestro Giovanni Caruso docente di percussioni.

Lo spettacolo innovativo “Galactica” è organizzato dal Conservatorio Vincenzo Bellini.

Creato e sviluppato dai Maestri Libra e Sciacca, artisti di fama internazionale i quali collaborano e lavorano insieme al progetto da parecchi anni e che dal 2019 hanno inserito gli studenti del Bellini.

L’esibizione è un laboratorio di discipline orientali e musicoterapia, cromoterapia e aromaterapia.

Il concerto è un lavoro di ricerca scientifica, sperimentale e anche artistica.

La musica si basa sulle frequenze e vibrazioni di suoni che come testato producono benefici psicofisici.

Si cerca di entrare nel profondo della mente, cuore e fisico.

Lo spettacolo “Galactica” Frequenze armoniche tenuto nel cortile Platamone all’interno del Palazzo della Cultura di Catania si è sviluppato in tre momenti importanti:

il primo più meditativo, iniziato con una seduta di gruppo che ha coinvolto anche il folto pubblico, con la recitazione dell’OM, con respirazione lenta e profonda.

A seguire il pianoforte accordato a 432 Hertz insieme al sintetizzatore quasi sempre presente, strumenti ancestrali, suoni celestiali e coro di angeli, voce e flauto,

Il tutto supportato da immagini galattiche e da colori in movimento proiettate intorno al pubblico.

Sono molto importanti le video proiezioni di colori in movimento create dal Maestro Isabella Libra in sincronia con i suoni .

Il secondo riguarda invece le percussioni sciamaniche, ritmi tribali , timpani e tamburi, il battito del cuore che pian piano conduce lo spettatore in un mondo più terreno.

I percussionisti Caruso e Sciacca hanno riportato l’attenzione e innalzato lo stato emozionale dei presenti.

L’ultimo atto riguarda i suoni potenti e vibranti di gong giganti planetari, accompagnati da frequenze di suoni elettronici.

Il momento conclusivo è accompagnato da buio totale e ci si abbandona al sentire.

Lo scopo e gli obiettivi sono quelli di allontanare stress e abbassare tensioni ed entrare in armonia con il mondo.

Un momento di rigenerazione totale.

È la prima volta che il Conservatorio Bellini propone uno studio musicale del genere.

Gli studenti hanno lavorato con grande entusiasmo e interesse, dimostrando notevoli capacità creative e musicali.

Quest’anno nonostante le difficoltà legate alla pandemia, gli iscritti erano 40 e tutti di discipline diverse.

Lo spettacolo già proposto in tour in Svizzera dove i maestri si sono esibiti al LAC di Lugano per un festival dedicato alle famiglie.

Ottimo il difficilissimo lavoro dei tecnici audio-video che hanno seguito lo spettacolo:

Enrico La Greca e Nino Manuli.

Le luci e il palco sono del Teatro Stabile di Catania e l’organizzazione del Comune di Catania per i Concerti del Conservatorio Vincenzo Bellini.

Il laboratorio “Galactica“ sarà proposto anche il prossimo anno accademico presso il Conservatorio di Catania ed è aperto a studenti interni ed esterni di ogni disciplina.

Foto e realizzazione video Davide Sgroi