Verso Francavilla-Catania, in attacco confermato Moro. La regia del gioco potrebbe essere affidata a Maldonado che ritorna in campo.

Verso Francavilla-Catania, in attacco confermato Moro

Verso Francavilla-Catania, in attacco confermato Moro. Futuro minaccioso per il club rossazzurro. A Torre del Grifo il Catania lavora senza sosta in vista della gara di domenica alle ore 14,30 nello stadio della Virtus Francavilla.

Baldini nel corso della settimana ha messo in atto alcune prove per affrontare la partita.

In attacco confermato Moro che dovrebbe essere in forma tant’è che si trova in vetta alla classifica cannonieri.

Gli esterni sono al vaglio di mister Baldini con molta probabilità in campo fin dall’inizio ci sarà Russini anche lui tra i migliori nella sfida di domenica scorsa con la Juve Stabia.

Sulla fascia laterale destra Baldini potrebbe schierare Ceccarelli anche se all’ultimo momento ci sarebbe la carta Russotto.

Sempre a destra probabile ritorno di Calapai che ha scontato il turno di squalifica, sulla sinistra potrebbe essere schierato Zanchi .

Uno dei due potrebbe sostituire Antonio Piccolo che proprio ieri è stato sottoposto all’ospedale Umberto I di Enna a un intervento di artroscopia.

Ad operarlo al menisco il prof. Arcangelo Russo con la collaborazione del dott. Michele Lauria.

Già la prossima settimana l’attaccante comincerà la riabilitazione. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe essere schierato Maldonado in regìa.

Greco dovrebbe essere sicuramente presente e non va neanche scartata l’ipotesi Biondi poco valorizzato finora.

La difesa prevede Claiton al centro in coppia con Monteagudo.