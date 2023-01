Bimba investita a Termini Imerese, test su dinamica. Termini Imerese, la 51enne alla guida del veicolo sottoposta all'alcoltest.

Bimba investita a Termini Imerese, test su dinamica. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità per la morte della piccola Patrizia Rio di 4 anni.

Si cerca inoltre di ricostruire quanto avvenuto ieri pomeriggio in via Alessandro Manzo contrada Chiarera a Termini Imerese.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. La piccola investita da una Fiat 600 guidata da una 51enne che è indagata per omicidio colposo.

La donna accompagnata all’ospedale di Cefalù per essere sottoposta all’alcooltest e agli esami tossicologici.

Le verifiche sono focalizzate se la piccola sia uscita di corsa dal cancello o come raccontano i parenti si trovava nei pressi del cancello ed è stata trascinata per 20 metri dall’auto in corsa.

La dinamica sarà ricostruita dalle indagini coordinate dagli inquirenti di Termini Imerese.

Ieri momenti di tensione al pronto soccorso del Cimino. Per sedare gli animi dei parenti presenti sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i carabinieri.

Ieri i parenti presenti al pronto soccorso hanno distrutto alcuni vetri e una paratia dell’aria calda.

Necessario l’arrivo degli agenti antisommossa per riportare la calma.

I funerali di Patrizia saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari a Termini Imerese.