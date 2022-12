Etna, Ingv localizza la sorgente del magma. Si trova 5 km sotto il livello del mare e ha alimentato il vulcano per 4 anni.

Etna, Ingv localizza la sorgente del magma. Localizzata sotto l’area sommitale dell’Etna, a una profondità di circa 5 chilometri sotto il livello del mare.

la sorgente magmatica ha alimentato l’attività vulcanica tra il 2011 e il 2014.

Il risultato, utile per la valutazione del rischio vulcanico a lungo termine, è pubblicato su Journal of Geodesy dai ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Lo studio condotto analizzando misure assolute dell’accelerazione della gravità terrestre e della deformazione verticale del suolo tra il 2009 e il 2018,

un periodo caratterizzato da numerose e intense fasi eruttive che hanno interessato i crateri sommitali dell’Etna.

Nonostante le condizioni ambientali difficili sulla sommità del vulcano, i ricercatori hanno installato periodicamente dei gravimetri assoluti, in genere progettati per funzionare in condizioni di laboratorio.

Con i dati raccolti, i vulcanologi hanno tracciato le più piccole variazioni del campo di gravità che si sono verificate su scale temporali di diversi anni.

Filippo Greco, ricercatore dell’Ingv e co-autore dello studio spiega:

«Un dataset di circa 10 anni di misure dell’accelerazione di gravità assoluta, effettuate su uno dei vulcani più attivi al mondo, è senza precedenti e di per sé eccezionale».

Alessandro Bonforte, ricercatore dell’Ingv e co-autore dello studio evidenzia che nel complesso:

«i dati della gravità e delle deformazioni del suolo hanno rivelato che nel periodo tra il 2009 e il 2011 vi è stato un ciclo di ricarica magmatica di questa sorgente, a cui è seguito un successivo ciclo di svuotamento tra il 2011 e il 2014».

Infine il vulcanologo conclude:

«Durante la fase di ricarica si è verificato solamente un degassamento dai crateri sommitali del vulcano mentre, nel corso della fase di svuotamento,

il magma ha alimentato l’eccezionale fase di attività vulcanica registrata tra il 2011 e il 2014, quando si sono verificati numerosi episodi di fontana di lava».