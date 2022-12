Bus travolge scolari e insegnante a Sciacca. L'incidente durante una manifestazione all'aperto, forse marcia in folle.

Bus travolge scolari e insegnante a Sciacca

Bus travolge scolari e insegnante a Sciacca. Il bilancio dell’incidente è di nove feriti provocati da un pulmino scolastico.

Il mezzo, per cause ancora da accertare ha investito una scolaresca mentre assisteva a una manifestazione all’aperto.

I colpiti dal mezzo sono 8 alunni della scuola elementare “Mariano Rossi” della cittadina in provincia di Agrigento e una loro insegnante.

Tutti soccorsi in ospedale, hanno riportato escoriazioni e contusioni.

Ad alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente sono stati praticati dei punti di sutura, altri sono tuttora sottoposti ad accertamenti diagnostici.

Non ci sarebbero feriti gravi. La dinamica dell’episodio è al vaglio della polizia municipale. Tra le cause si ipotizza che il cambio del pulmino fosse in folle.