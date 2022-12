Operaio muore nei cantieri navali di Palermo. L’uomo mentre lavorava schiacciato da un basamento che si è ribaltato.

Operaio muore nei cantieri navali di Palermo. Angelo Salamone, lavoratore di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nell’impianto di Fincantieri, ai Cantieri navali di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio, che prestava servizio nell’azienda Doro Maris, sarebbe stato colpito da un basamento che si è ribaltato.

L’uomo ha riportato un trauma al torace da schiacciamento ed è deceduto all’ospedale Villa Sofia a Palermo, dov’era stato trasportato in codice rosso.

Inizialmente, spiegano dall’azienda, le condizioni non sembravano così drammatiche. L’uomo parlava ed è era sempre vigile. In ospedale ha avuto un arresto cardiaco.

I medici hanno cercato di fare il possibile per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indaga la polizia.

La voce dei sindacati.

I sindacati nazionali di Fiom Fiom e Uilm e territoriali dei metalmeccanici, Palermo in prima fila, hanno proclamato per lunedì 12 dicembre otto ore di sciopero in tutti i cantieri e in tutti i siti di Fincantieri.

In una nota scrivono i sindacati delle segreterie territoriali di Palermo di Fiom, Fiom, Uilm, Uglm e Failms:

«Continuiamo ad assistere a tragedie senza fine. Un altro morto del dovere che non tornerà a casa dal suo turno di lavoro».

«Non vorremmo mai apprendere notizie del genere. Purtroppo, constatiamo che si continua a morire nei luoghi di lavoro, e questo è inaccettabile».

Il cordoglio dell’azienda.

Fincantieri, in relazione all’infortunio occorso oggi nello stabilimento di Palermo:

«esprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi del lavoratore».

Sottolinea l’azienda:

«Salute e sicurezza sul lavoro costituiscono valori imprescindibili per il Gruppo e strategici per lo sviluppo sostenibile dell’azienda,

che conferma la propria volontà di continuare a investire per la formazione e in ambito tecnico-organizzativo con il coinvolgimento di tutte le persone impegnate quotidianamente

nei suoi siti produttivi, con il comune obiettivo di conseguire continui miglioramenti a fronte di quanto già ad oggi consolidato».

La posizione dei responsabili sindacali e della politica.

Dure prese di posizione di sindacati e alcuni partiti dopo la morte di Salamone.

Il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Frank Ferlisi afferma:

«Esprimiamo il nostro sincero cordoglio alla famiglia dell’operaio di una ditta che lavorava per un appalto nello stabilimento palermitano di Fincantieri,

chiediamo, al fine di contenere questa strage, l’assunzione di diecimila ispettori del lavoro, di dare maggiori poteri ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il riconoscimento certo delle malattie professionali, che il medico d’azienda sia una figura pubblica, norme più stringenti sugli appalti,

l’istituzione di una procura nazionale per indagare gli incidenti sul lavoro».

Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia e Area Vasta evidenzia:

«Quando potremo smettere di contare tutti questi morti? Diciamo basta a questa strage silenziosa e denunciamo, ancora una volta,

che manca la sicurezza nei luoghi di lavoro ed è necessaria la formazione e la formazione tutti i lavoratori».

Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, e Antonio Nobile, segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani intervengono sulla tragica vicenda:

«A ogni evento così tragico restiamo senza parole, non è possibile che ancora un altro lavoratore ieri sera non abbia fatto ritorno a casa».

Infine, La Piana e Nobile concludono:

«Siamo vicini alla famiglia di Angelo Salamone, e ci auguriamo venga fatta presto chiarezza sulla dinamica del grave incidente accaduto all’interno del cantiere navale palermitano».

Il segretario regionale Ugl Metalmeccanici, Angelo Mazzeo, si unisce al dolore della famiglia del lavoratore e spiega:

«Siamo sconvolti per l’accaduto e ci uniamo al cordoglio per questa ennesima vittima di una strage ormai inaccettabile, esprimendo anche le più sentite condoglianze ai familiari di Angelo Salamone».

Infine Mazzeo conclude:

«È diventato ormai impossibile rimanere a guardare inermi, ma bisogna fare qualcosa di concreto per fermare questo stillicidio».

Isegretari generali di Cgil Palermo Mario Ridulfo, Fiom Palermo Francesco Foti, con il coordinatore Rsu Fiom Fincantieri Serafino Biondo, e Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo sono convinti che:

«Da oltre cent’anni il Cantiere Navale di Palermo è il cuore produttivo della città e ieri sera questo cuore si è fermato».

I responsabili sindacali sottolineano:

«Siamo passati in poche ore, poco più del tempo di un turno di lavoro, da una buona notizia, quella del finanziamento del bacino da 150 mila tonnellate per il Cantiere Navale di Palermo,

a una notizia tragica, la peggiore delle notizie, quella della morte sul lavoro di un operaio».

Inoltre i segretari generali di Cgil Palermo, Fiom Palermo annunciano che simbolicamente al corteo di Palermo del 13 dicembre e in occasione dello sciopero generale,

la Cgil listerà a lutto le proprie bandiere e il proprio striscione per manifestare dolore per l’ennesima vittima sul lavoro e rabbia, per una strage che non si arresta.

I dirigenti dei sindacati Ridulfo, Foti e Ceraulo spiegano:

«Nessuno mai deve morire sul lavoro e di lavoro».

«La morte al Cantiere navale di ieri segue di pochi giorni un’altra morte, quella di Michele Pisciotta, di 67 anni, avvenuta sul lavoro in un altro cantiere, stavolta edile, in via Libertà».

Proseguono i responsabili:

«I due fatti, diversi tra di loro, avvengono nello spazio di poche ore e di qualche centinaio di metri uno dall’altro».

Infine Ridulfo, Foti e Ceraulo concludono: «Ma il dolore e lo sconforto per i compagni di lavoro e per le famiglie è identico, in molti casi si tratta di stragi annunciate».