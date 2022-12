Uccisa nel catanese a fucilate. 40enne romena trovata morta in casa in una zona di campagna tra Paternò e Belpasso.

Uccisa nel catanese a fucilate. Donna di nazionalità romena, 40 anni, trovata esanime in una casa rurale in contrada Rotondella dove viveva, al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso.

La donna pare sia una bracciante agricola separata dal marito, e abitasse in quel casolare in campagna proprio per partecipare alla stagione di raccolta invernale.

Dalle prime indagini dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Paternò sarebbe stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco, con probabilità un fucile.

Sul luogo dell’omicidio i sanitari del 118 che hanno constato il decesso. La vittima, secondo quanto si è appreso, lavorava in un’azienda agricola.

I carabinieri indagano anche nella sfera personale della donna. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.