Maltempo in Sicilia, ecco le scuole chiuse. Regioni meridionali in allerta meteo. dopo un lunedì di tregua dalle piogge, già martedì previsto ennesimo ciclone che incomberà su tutta Italia.

Come precauzione per l’ondata di maltempo, In provincia di Catania disposta la chiusura delle scuole in diversi Comuni quali:

Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Bronte, Paternò, Scordia.

Annullate le lezioni anche in molti centri della provincia di Messina quali:

Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Letojanni, Limina e Sant’Alessio

Chiuse le scuole in tutta la provincia di Siracusa.

Non è pervenuta alcuna comunicazione di chiusura delle scuole da parte del Comune di Catania, che ha diramato una nota nella quale si:

«raccomanda ancora una volta ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali,

non utilizzare mezzi a due ruote e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi».

Queste le previsioni:

Lunedì 28.

Al Nord:

cielo coperto e clima più freddo.

Al Centro:

cielo molto nuvoloso o coperto.

Al Sud:

nubi irregolari.

Martedì 29.

Al Nord:

pioggia debole in pianura, nevicate in montagna.

Al Centro:

peggiora in Sardegna, piogge in arrivo sulle Adriatiche.

Al Sud:

diffuso maltempo dalla Sicilia verso la Calabria.

Mercoledì 30.

Al Nord:

nubi irregolari.

Al Centro:

piogge sulle Adriatiche.

Al Sud:

piogge diffuse con locali temporali.

La tendenza prevede da venerdì perturbazione al Nord e poi al Centro con nevicate a bassa quota sulle Alpi.