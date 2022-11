Catania Acireale 1-0, decide un’autorete acese. Serie D, match giocato con equilibrio da ambedue le squadre al "Massimino".

Catania Acireale 1-0, decide un’autorete acese. Catania si afferma al “Massimino” per una autorete dell’Acireale.

Risultato di misura per i rossoazzurri grazie alla rete involontaria di Cannino al 46esimo minuto del primo tempo.

Protagonista dell’azione Giuseppe De Luca, con la correità del calciatore acese Cannino autore di una sfortunata deviazione di testa.

Incontro disputato con molto equilibrio e risolutezza da entrambe le squadre sempre in competizione azione su azione.

Il risultato proietta gli etnei su in classifica e primi per distacco nella graduatoria del Girone I di Serie D.

Giovanni Ferraro convalida Boccia esterno difensivo, ripropone Lodi in cabina di regia e propone De Luca in avanti con Sarno e Sarao confermando un tridente d’attacco incisivo.

Acireale pronto a fronteggiare degnamente gli avversari con qualche cambiamento nello schieramento iniziale.

Infatti, Cannino è scelto da Costantino per la fascia nel modulo arretrato, Medico schierato sul fronte opposto.

Bucolo e Virgillito a centrocampo assieme con Joao Pedro, mentre in attacco c’è Limonelli come ispiratore per Savanarola e Arquin.

Inizio con equilibrio e le squadre si studiano, la prima azione, poco dopo il 10esimo minuto è firmata Limonelli che mette alla prova Bethers, che intercetta sulla conclusione avversaria.

I padroni di casa rispondono allo stimolo ma non riescono a trovare gli spazi giusti per incidere con determinazione.

Il gioco scorre senza particolari azioni incisive con buoni spunti a centrocampo e le difese sono molto attente a chiudere le azioni offensive.

Rapisarda e Sarno provano a stimolare la squadra catanese sviluppando il gioco etneo sull’ala di destra.

Al 46esimo minuto, sul cross dell’esterno difensivo catanese in pieno recupero di prima frazione, il Catania si porta in vantaggio con De Luca

e la complicità involontaria del difensore avversario Cannino il quale con una deviazione di testa fredda l’inconsapevole Giappone.

Nel secondo tempo la tattica delle due compagini non cambia e continua la sfida nello stadio “Massimino” di Catania.

Al 56esimo minuto Sarno passa una palla perfetta al compagno Sarao al centro dell’area di rigore ma l’attaccante non aggancia nella misura per colpire e raddoppiare il risultato

Poco dopo l’esterno offensivo lascia il posto a Russotto che entra subito in gara con un assist perfetto ma non sfruttato da De Luca.

Al 59esimo minuto l’Acireale sostituisce due calciatori: escono Cannino e Virgillito, in campo Tumminelli e Patanè.

Intanto per il Catania ancora cambi, Ferraro decide di cambiare assetto con Jefferson, esce De Luca, poi staffetta tra Lodi e Marco Palermo.

Andrea Russotto si fa subito notare con alcune ispirazioni, dal suo ingresso in campo da lui provengono tutte le azioni pericolose della squadra di casa.

Catania che prova a sfondare per realizzare, ma gli acesi resistono, provano qualche scatto in avanti anche se dopo tanto pressing, la lucidità comincia a venir meno dopo oltre un’ora di gioco.

Il centrocampista Joao Pedro viene richiamato in panchina e Costantino lo sostituisce con Francesco Palermo al 71esimo minuto.

Ferraro completa i cambi al 75esimo minuto: fuori Boccia e Sarao, in campo Forchignone e Ferrara.

La partita si avvia alla conclusione, i ritmi del Catania si abbassano, mentre l’Acireale non ha la forza di spingere per concludere.

83esimo minuto entra Coulibaly esce Arquin, due minuti dopo in campo Fratantonio e rientra Limonelli.

Mancano due minuti dal 90esimo minuto e i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo su Castellini, ma il direttore di gara dice che si può proseguire.

Dopo 7 minuti di recupero concessi dalla terna arbitrale arriva inesorabile il triplice fischio che pone termine alla partita.

CATANIA-ACIREALE 1-0

Catania (4-3-3): Bethers, Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia (31’ st Forchignone), Rizzo, Lodi (21’ st Palermo), Vitale, 30 Sarno (12’ st An. Russotto), Sarao (31’ st Ferrara), De Luca (20’ st Jefferson). A disposizione: Groaz, Lubishtani, Pedicone, Giovinco. Allenatore: Ferraro.

Acireale (4-3-3): Giappone, Cannino (14’ st Tumminelli), Guarino, Brugaletta, Medico, Virgillito (14’ st Patanè), Bucolo, Joao Pedro (26’ st Palermo), Savanarola, Arquin (38’ st Coulibaly), Limonelli (40’ st Fratantonio). A disposizione: Truppo, Mollica, Maniscalco, Di Mauro. Allenatore: Costantino.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo).

Reti: pt 46’ autorete Cannino

Ammoniti: Vitale (C), Joao Pedro (A). Angoli: 4-2. Recupero: pt 1’; st 8’

Note: nello stadio Massimino presenti 14.281 spettatori.