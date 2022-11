Ciclone Poppea continua a flagellare la Sicilia. Venti di burrasca, mareggiate e piogge, disagi in tutte le province. Albero cade sulla A18.

Ciclone Poppea continua a flagellare la Sicilia

Ciclone Poppea continua a flagellare la Sicilia. Alberi caduti, voli dirottati e collegamenti marittimi ridotti quasi a zero.

È il risultato del ciclone Poppea che non ha risparmiato la Sicilia, sferzata da violenti raffiche di vento di burrasca, mareggiate e forti piogge.

Il forte vento ha creato maggiori danni e disagi un po’ in tutta l’Isola.

Stamane poco dopo ile 9.30, un albero di grosse dimensioni sradicato dal forte vento ha centrato due vetture che percorrevano l’autostrada Catania-Messina ferendo tre persone.

Un altro grosso arbusto divelto dal vento poco dopo lo svincolo di Acireale in direzione Catania.

Il traffico sulla A18 fa formato lunghe file di auto mentre gli operai dell’Anas e i vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione degli alberi abbattuti.

Cade a Catania palo della luce e alberi sradicati dal forte vento.

Raffiche violentissime hanno flagellato anche Catania con folate a grande velocità, oltre i 40 chilometri orari. Sempre nella città etnea nel largo Bordighera paura per la caduta sull’asfalto di un palo dell’illuminazione.

Eolie isolate da qualche giorno.

Il maltempo e il forte vento isola anche l’arcipelago eoliano. Navi e aliscafi restano ormeggiati al porto di Milazzo. Alicudi, Filicudi e Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da 48.

Palermo stretta dalla forte pioggia e dal vento.

Situazione critica nel Palermitano, dove, oltre al forte vento, si sono registrati violenti temporali a partire dalla notte scorsa fino al primo pomeriggio di oggi.

Numerose le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti a Mondello e a Villabate.

Poco dopo le 15.30 un forte acquazzone ha allagato, come di consueto, piazza Indipendenza a Palermo, creando molte difficoltà agli automobilisti rimasti impantanati.

A causa delle cattive condizioni meteo questa mattina quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania.

Il vento ha provocato danni anche al tendone del circo Orfei, in fase di allestimento a Brancaccio. Le forti raffiche di libeccio hanno danneggiato una struttura che si trova proprio davanti al tendone principale.

Trapani sotto vento, isole Egadi isolate.

Anche in provincia di Trapani e città per tutta la mattina il vento ha soffiato con una velocità di oltre 30 nodi e a causa del mare molto agitato si sono fermati gli aliscafi e i traghetti per le isole Egadi, che sono isolate.

Allerta gialla in Sicilia anche domani.

Per domani la protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di allerta gialla sulla Sicilia valido fino alla mezzanotte di mercoledì.

L’Isola sarà ancora esposta a forti venti di burrasca e mareggiate, i meteorologi prevedono che tra i più colpiti più sarà il versante tirrenico.