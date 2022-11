Verso Catania-Canicattì, parla Zeoli – Video. L'ex difensore etneo sostituirà lo squalificato Ferraro in panchina nel match con il Canicattì.

Verso Catania-Canicattì, parla Zeoli – Video. Conferenza stampa di Michele Zeoli, vice allenatore del Catania, alla vigilia della partita in casa con il Canicattì.

Spiega Zeoli:

«Il mister in estate cercava un collaboratore ed è venuto fuori il mio nome con l’avallo del direttore sportivo, cerco di ringraziarlo con il lavoro».

«L’emozione personale è tanta però sono concentrato su quello che dovrà avvenire in campo». «Sono sereno, Catania è casa e non sono solo ma al mio fianco c’è tutto lo staff».

Precisa Zeoli:

«Conosciamo l’avversario, studiarlo a fondo è una forma di rispetto. Ci siamo allenati benissimo e siamo molto sereni».

Prosegue l’allenatore:

«La partita di domenica scorsa ricorda quella di San Cataldo, contro una squadra chiusa. Molte volte proviamo a portare più giocatori a ridosso dell’area avversaria».

«Domenica ci siamo fatti prendere dagli sviluppi della gara, possiamo e dobbiamo migliorare».

Continua Zeoli:

«Pedicone è disponibile, si tratta di un’arma in più considerando gli infortuni di natura traumatica di qualche under».

Infine conclude:

«L’intensità durante le sedute è sempre massima grazie al nostro organico, ogni lavoro è realmente allenante».

L’allenatore in seconda Michele Zeoli, domani alla guida del Catania in sostituzione di Giovanni Ferraro squalificato per una giornata, ha convocato ventidue calciatori per la sfida al Canicattì.

La gara è in programma domenica alle 14,30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’undicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossoazzurro:

1 Bethers; 2 Boccia; 3 Lubishtani; 4 Somma; 5 Rapisarda; 7 An. Russotto; 8 Di Grazia; 10 Lodi; 11 Forchignone; 12 Bollati; 17 De Luca;

18 Rizzo; 21 Pedicone; 22 Groaz; 23 Palermo; 24 Vitale; 26 Lorenzini; 27 Castellini; 30 Sarno; 32 Giovinco; 79 Jefferson; 99 Sarao.