Maglia rossoazzurra per Alessio Pedicone. Un altro under entra a far parte della squadra etnea che si trova in felice ascesa nella classifica generale di serie D.

Il club rossazzurro ha perfezionato il tesseramento di Alessio Pedicone, nato a Cosenza il 25 settembre 2002, aggregato al gruppo rossazzurro già nel mese di settembre.

L’esterno difensivo calabrese protagonista di tre stagioni, in Serie D, con le maglie del Fasano, del Casarano e del Trapani.

Nel 2020/21, con il Pescara, ha esordito tra i professionisti in Coppa Italia e ha vissuto un’esperienza in Primavera 2, caratterizzata dalla promozione in Primavera 1 e dalla conquista della Supercoppa di categoria.

Pedicone, a disposizione per la sfida col Canicattì, indosserà la maglia numero 21.