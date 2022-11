Fermato furgone con 366 marmitte, 2 denunce. La scoperta dei carabinieri durante un controllo nel comune di Gravina di Catania.

Fermato furgone con 366 marmitte, 2 denunce. I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati con i colleghi di Gravina di Catania (comuni dell’hinterlad catanese), bloccano furgone con catalizzatori.

I militari dell’Arma durante un controllo di un mezzo Fiat Ducato in via San Giovanni Galermo, con a bordo un 26enne napoletano incensurato e un 32enne casertano, già noto alle forze dell’ordine,

scoprono nel vano posteriore del mezzo, 366 marmitte catalizzate, per le quali i due non hanno fornito giustificazione, né fornito informazioni sulla loro provenienza.

Pertanto è scattata per le le due persone la denuncia per “attività di gestione rifiuti non autorizzata” mentre il veicolo e le marmitte catalizzate sequestrate.

Sono in corso indagini su come i due siano entrati in possesso di un così consistente quantitativo di marmitte, il cui valore sul mercato nero, tenuto conto dei metalli rari che contengono, è stimato in circa 75 mila euro.