Ponte sullo Stretto, incontro Salvini, Schifani e Occhiuto. La riunione si terrà l’otto novembre nella sede del dicastero alle infrastrutture.

Ponte sullo Stretto, incontro Salvini, Schifani e Occhiuto

Ponte sullo Stretto, incontro Salvini, Schifani e Occhiuto. Martedì 8 novembre è previsto un incontro a Roma tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, e i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani.

L’appuntamento nel dicastero di Porta Pia, dove vi sarà l’occasione per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto.

Lo annunciano fonti vicine a Salvini, sottolineando che il ministro intende realizzarlo, in piena coerenza con il programma elettorale, e rappresenta la sua stella polare in totale condivisione con i partner di governo.

Sul tavolo anche l’esame di oltre 100 opere pubbliche commissariate in tutta Italia, con l’obiettivo di accelerare i lavori e dare il via anche a nuovi progetti.

Occhiuto si ritiene favorevole: «Iniziativa positiva».

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpellato dall’ANSA in merito all’invito rivolto dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a un incontro per fare il punto della situazione in relazione al progetto del Ponte sullo Stretto spiega:

«Giudico positivamente l’iniziativa del ministro Salvini sul Ponte sullo Stretto».

«Del resto, si tratta di un argomento in merito al quale sia il presidente Schifani che io ci siamo espressi in più occasioni favorevolmente,

manifestando la nostra volontà di realizzare questa grande opera. Sulle infrastrutture, peraltro, il centrodestra ha le idee chiare».

Aggiunge Occhiuto:

«Sono certo che il Governo Meloni riuscirà ad imprimere una svolta a questo ed a tanti altri progetti».

Infine spiega Occhiuto l’importanza del progetto:

«per fare in modo che il Mezzogiorno, e la Calabria e la Sicilia in particolare, diventi l’hub dell’Europa sul Mediterraneo, l’investimento in opere infrastrutturali strategiche è fondamentale».

Il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, componente della commissione Lavori pubblici del Senato, in merito alla costruzione del ponte sullo stretto, in una nota afferma:

«Dalle parole ai fatti. La Lega al governo vuol dire concretezza e risposte immediate».

«L’incontro imminente del ministro Salvini coi governatori della Sicilia e della Calabria segna una pietra miliare per il futuro Ponte sullo Stretto».

Poi Germanà chiosa:

«solo con questa determinazione si potrà arrivare all’obiettivo nel più breve tempo possibile».