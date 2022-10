Elezioni Sicilia, riconteggio dei voti terminato. Fine della conta a un mese dal voto, ora la Sicilia aspetta un governo. ecco gli eletti definitivi all’Ars.

Elezioni Sicilia, riconteggio dei voti terminato: i nomi

Elezioni Sicilia, riconteggio dei voti terminato: i nomi. L’ufficio centrale del tribunale di Palermo ha ricevuto i dati definitivi del voto a Messina e Catania.

È passato un mese per avere il quadro completo dei 70 eletti all’Assemblea Regionale Siciliana.

I ritardi di Messina e Catania causati dalla necessità di ricontare le schede per una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione.

Nel giro di 48 ore i 21 eletti nelle due circoscrizioni (13 a Catania e 8 a Messina) dovrebbero essere convocati dai rispettivi tribunali per il ritiro degli attestati.

Gli eletti di Messina giovedì prossimo, mentre a Catania la cerimonia potrebbe svolgersi domani, ma si tratta solo di atti formali.

Dopo che l’ufficio centrale di Palermo attribuirà i seggi (ormai ha tutti i verbali) scatterà il termine dei 20 giorni entro cui bisognerà convocare la prima seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’elezione del presidente e dell’ufficio.

Qualche giorno prima invece si svolgerà la cerimonia per l’accoglienza dei neo-deputati, per la quale l’amministrazione di Palazzo dei Normanni sta lavorando da giorni,

così come per la predisposizione degli uffici che ospiteranno i nuovi gruppi parlamentari, sulla carta nove.

Per la prima seduta dell’Ars vi sarebbero due ipotesi di convocazione: il 7 o 8 oppure il 14 o il 15 novembre.

A questo punto, i fari sono puntati sul presidente della Regione, Renato Schifani: probabile che Schifani acceleri sulla composizione della giunta.

I ritardi per il riconteggio delle schede e la nuova norma che impone il giuramento degli assessori in Assemblea hanno costretto Schifani,

proclamato due settimane fa, ad agire in totale solitudine, assumendosi tutte le deleghe non senza difficoltà nella gestione delle emergenze.

Sono stati già proclamati dall’ufficio centrale circoscrizionale di Palermo gli eletti che faranno parte dell’Assemblea Regionale Siciliana e che hanno ricevuto l’attestato:

Gli eletti Ars nella provincia di Palermo sono:

Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia per FdI; Gianfranco Miccichè; Edy Tamajo e Gaspare Vitrano per Fi; Nuccio di Paola, Adriano Varrica, Luigi Sunseri per il M5s;

Antonello Cracolici, Valentica Chinnici, e Mario Giambona per il Pd; Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci per ‘Cateno sindaco di Sicilia’; Vincenzo Figuccia per ‘Prima l’Italia-Lega’; Nuccia Albano per la Dc Nuova.

Gli eletti Ars nella provincia di Catania sono:

Ludovico Balsamo e Davide Vasta (lista De Luca sindaco di Sicilia); Luca Sammartino (Prima l’Italia); Jose Marano e Nuccio Di Paola (Movimento 5 stelle);

Anthony Barbagallo e Giovanni Burtone (Partito Democratico), Giuseppe Lombardo (Autonomisti); Gaetano Galvagno e Dario Daidone (Fratelli D’Italia); Marco Falcone e Nicola D’Agostino (Forza Italia); Andrea Messina (nuova Dc).

Gli eletti Ars nella provincia di Messina sono:

Antonino De Luca (Movimento 5 stelle); Tommaso Calderone (Forza Italia); Pippo Laccoto (Lega); Pino Galluzzo (Fratelli D’Italia); Calogero Leanza (Partito Democratico);

Matteo Sciotto, Pippo Lombardo e Alessandro De Leo (lista De Luca sindaco di Sicilia). Tommaso Calderone (Forza Italia) eletto contestualmente al Senato, se dovesse optare per lo scranno romano gli subentrerebbe Bernadette Grasso.

Gli eletti Ars nella provincia di Siracusa sono:

Tiziano Spada (Partito Democratico); Riccardo Gennuso (Forza Italia); Giuseppe Carta (Popolari e Autonomisti); Nunzio Lentini (Democrazia Cristiana).

Gli eletti Ars nella provincia di Ragusa sono:

Nello Dipasquale (Partito Democratico); Giorgio Assenza (Fratelli D’Italia); Ignazio Abbate (Democrazia Cristiana); probabile Stefania Campo (Movimento 5 stelle).

Gli eletti Ars nella provincia di Agrigento

Carmelo Pace, ex sindaco di Ribera (Democrazia Cristiana); Roberto Di Mauro (Popolari e Autonomisti); Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo (Forza Italia);

Giusy Savarino (Fratelli d’Italia); Angelo Cambiano (Movimento 5 stelle); Michele Catanzaro e Serafina Marchetta (Partito Democratico).

Gli eletti Ars nella provincia di Enna sono:

Sebastiano Venezia (Partito Democratico); Luisa Lantieri (Forza Italia).

Gli eletti Ars nella provincia di Caltanissetta sono:

Michele Mancuso (Forza Italia); Giuseppe Catania (Fratelli D’Italia).

Gli eletti Ars nella provincia di Trapani sono:

Dario Safina (Partito Democratico); Nicolò Catania (Fratelli D’Italia); Stefano Pellegrino (Forza Italia); Mimmo Turano (Lega); Cristina Ciminnisa (Movimento 5 Stelle).