Coronavirus in Sicilia, 1.608 nuovi casi e 5 morti

Coronavirus in Sicilia, 1.608 nuovi casi e 5 morti. Ieri i positivi erano 2.071. I tamponi eseguiti sono 12.458.

La Sicilia è ottava in Italia per numero di contagi, al primo posto la Lombardia con 8.230 nuovi positivi. Il tasso di positività nell’isola scende al 12,9%, in calo rispetto al 14% di ieri.

I nuovi guariti sono 369, cinque le vittime del virus. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 291, dodici in più di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 18, tre in meno di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 400; Catania 325; Messina 267; Trapani 193; Siracusa 137; Caltanissetta 85; Ragusa 82; Agrigento 77; Enna 42.

In Italia calano i nuovi positivi e le vittime.

Secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 41.712, ieri erano 58.360.

Le vittime sono 81, ieri erano 113. Il tasso di positività in tutta Italia è il 17,9% (ieri era 17,7%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 233.084, ieri erano 329.569.

Il totale dei casi Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 23.214.073. I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite sono 251 (ieri erano 254).

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.062, rispetto ai 6.993 di ieri, ovvero 69 in più di ieri.

I positivi attuali sono 542.792. Dimessi e guariti sono complessivamente 22.493.006, i decessi da inizio pandemia sono in totale 178.270.