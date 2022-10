Catania-Locri 2-0, autorete e raddoppio di Giovinco. Sette vittorie consecutive degli etnei. Il Catania si impone e vola in classifica.

Catania-Locri 2-0, autorete e raddoppio di Giovinco. I rosso-azzurri provano la prima fuga in classifica.

Gli etnei si affermano con il risultato di 2-0 nello stadio “Massimino” contro il Locri, Gara intensa giocata con parsimonia nel primo tempo e poi in attacco.

Rosso-azzurri in vantaggio con un’autorete e nel finale una prodezza di Giovinco, che sugella il risultato.

Nella ripresa, ancora una volta, le mosse di Giovanni Ferraro si rivelano azzeccate con la scelta premiata di inserire i calciatori appropriati in attacco che hanno sbloccato la partita.

Domenica la sfida contro il Paternò che potrebbe portare l’ennesima vincita che potrebbe sancire il record di otto vittorie di fila in questo campionato.

Il Catania cambia solo due calciatori rispetto all’undici iniziale che ha sconfitto la Mariglianese a Cercola in campania.

Ferrara al centro della difesa al posto di Somma nel consueto 4-3-3, mentre in attacco, De Luca è inserito nel ruolo nuovo di prima punta con Sarno e Forchignone sugli esterni.

Locri mette in campo molti giovani e dispospone a specchio rispetto ai padroni di casa, il tridente offensivo composto da Ficara, Furina e Chiricosta.

al Massimino, si inizia con lunghe fasi di studio e già si instaura un clima acceso. I padroni di casa hanno in mente di vincere, il Locri cerca il giusto riscatto dopo la brutta sconfitta in casa con la Vibonese.

La qualità del gioco delle due squadre si rivela in entrambi gli schieramenti ma stenta a definirsi.

Nell’ottavo minuto un tentativo rosso-azzurro si intravede con un lancio dalla fascia sinistra che, con la complicità di una deviazione avversaria, potrebbe dare una buona occasione a De Luca.

Gara molto intensa e a tratti veloce, diversi falli fanno accendere gli animi.

Al 23esimo Forchignone è atterrato sulla trequarti di campo ed è calcio di punizione e Lodi alla battuta indirizza alto sopra la traversa.

Al 30esimo cross dalla sinistra, al centro Rapisarda che agguanta la sfera e spara verso la porta avversaria ma il tiro è troppo debole e trova pronto Iannì che riceve senza sforzo.

Qualche minuto più tardi ancora un’azione firmata dai padroni di casa: palla a Vitale, il quale lancia al centro dell’area un pallone che non riesce ad agguantare a pochi passi dalla porta.

Il Locri comunque non demorde, giocando con grande attenzione sfruttando in campo gli errori degli avversari.

Al 37esimo fallo dei difensori catanesi su Romero, la posizione della punizione si rivela un rischio per gli etnei ma gli ospiti non approfittano dell’occasione sbagliando la mira da posizione centrale.

Qualche minuto dopo il 40esimo, il gioco si ferma per un malore di un tifoso in curva, allarme poi fortunatamente si risolve.

Per questa ragione assegnati sei minuti di recupero al termine dei quali, dopo un tentativo di Castellini ben controllato da Iannì, il fischio che manda entrambe le squadre negli spogliatoi.

A inizio di ripresa il Catania indica due cambi: dentro Boccia e Sarao, fuori Ferrara e Forchignone. L’allenatore Giovanni Ferraro rinforza la forza offensiva della propria squadra.

Nei primi minuti di gioco la resa in campo è simile a quella del primo tempo.

Al 53esimo minuto, Sarno si propone in area scivolando velocemete dalla destra e poi definisce con un tiro a giro che si perde sul fondo deludento le aspettative dei tifosi.

Dopo due minuti dall’azione, terzo cambio per i rosso-azzurri con Giovinco prende il posto di Lodi, con il Catania che cambia modulo calcando il campo con un 4-2-3-1 che schiera De Luca, Giovinco e Sarno alle spalle di Sarao.

Sarno si conferma il calciatore che tiene più la sfera in campo per la squadra etnea e tenta in diverse circostanze di proporre in area azioni di notevole entità non ricambiato dai compagni.

Più passa il tempo e più cresce la tensione, il Locri resiste e approfitta di velocissime ripartenze. Il Catania subisce il gioco degli ospiti con diverse azioni offensive che mettono in difficoltà i padroni di casa.

Ancora cambi nel Locri entra Carella esce Furina. Intanto Ferraro richiama in panchina De Luca per Jefferson e passa al 4-2-4.

Al 65esimo minuto il Catania si porta in vantaggio.

Dopo un cross di Rapisarda ecco una deviazione del difensore avversario, nello specifico Dodaro, che involontariamente devia il pallone nella propria rete.

L’autogol cambia le sorti della gara, adesso i Rizzo e compagni presi dall’entusiasmo gestiscono la sfida e provano a ripartire in velocità sfruttando la freschezza dei propri attaccanti.

Mancini effettua un cambio: esce Parrotta ed entra Palermo. Al 75esimo minuto episodio che demoralizza ulteriormente gli ospiti, Dodaro espulso per doppia ammonizione.

Poco prima il Catania reclama un rigore che non viene concesso per un presunto fallo su Jefferson da parte di Mbaye.

Al 78esimo ancora Sarno con un gran tiro ci prova da lontano e per poco manca la rete, pubblico applaudisce l’esterno offensivo per la bella azione da posizione proibitiva.

Passano i minuti e ai calciatori diminuiscono le forze, entrambe le squadre fanno fatica a costruire manovra offensive e pericolose.

Nel frangente Ferraro decide di non rischiare e difendere il risultato richiamando in panchina Sarno, e far entrare Bani a centrocampo.

Intanto gli ospiti provano a costruire azioni senza perdersi d’animo, dovendo fare i conti anche con l’inferiorità numerica.

Nel finale altro cambio per i calabresi: entra Delfino al posto di Chiricosta. Nell’89esimo minuto un gran tiro di Sarao dal limite dell’area, che si rivela pericolosa nella traiettoria.

Proprio al via dell’extra-time arriva il raddoppio degli etnei con Giovinco che recupera un pallone tirato in area da Rapisarda che sembrava perso e con un tocco dosato trova la parabola perfetta per superare Iannì e risolvere la partita.

Poi cinque minuti di recupero con tensione che scortano il Catania alla settima vittoria consecutiva. Ecco la settima vittoria e il primo posto in classifica con 17 gol realizzati e solo tre subiti. Il Catania mette le ali.

Adesso bisogna concentrarsi per il derby con il Paternò che si svolgerà in campo neutro e a porte chiuse.

CATANIA-LOCRI 2-0

Stadio Massimino di Catania – 65′ aut. Dodaro, 91′ Giovinco.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6.5; Rapisarda 7, Ferrara 6 (dal 46′ Boccia 6), Lorenzini 6, Castellini 6; Rizzo 6, Lodi 6 (dal 55′ Giovinco 7), Vitale 6; Sarno 7 (dal minuto 81′ Bani 6), De Luca 6 (dal 62′ Jefferson 6), Forchignone 5.5 (dal 46′ Boccia 6).

A disposizione: Groaz, Somma, Lubishtani, Buffa.

Allenatore: Ferraro 7.

LOCRI (4-3-3): Iannì 6; Mazzone 6, Aquino D. 6, Mbaye 5.5, Romero 6; Pagano 5.5, Dodaro 4, Palermo 6 (dal 73′ Parrotta 6); Ficara 5.5, Furina 6 (dal 61′ Carella 6), Chiricosta 6 (dal minuto 84′ Delfino sv).

A disposizione: Gagliardotto, Congiu, Aquino V., Larosa, Vita, Martinez.

Allenatore: Mancini 6.

ARBITRO: Flavio Fantozzi (Civitavecchia)

Assistenti: Diego Spatrisano (Cesena) e Francesco Tragni (Matera).

Ammoniti: Mbaye, Rapisarda, Palermo, Dodaro, Sarno, Chiricosta.

Espulsi: Dodaro al 75′ per doppia ammonizione.

Recupero: 6′-5′ Angoli 3-2

Note: nello stadio Massimino di Catania presenti 14.517 spettatori .