Mariglianese Catania 1-2, etnei inarrestabili. Rossoazzurri portano a casa altri tre punti centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato.

Mariglianese Catania 1-2, etnei inarrestabili

Mariglianese Catania 1-2, etnei inarrestabili. Trasferta campana per il Catania per un match valevole per la sesta giornata del campionato di serie D (girone I).

Importante per gli etnei mantenere il primo posto, condiviso, perlomeno prima del match, con il Lamezia Terme.

I rossazzurri si presentano con la nuova maglia (la terza ufficiale) ispirata con i colori al vulcano Etna, e quale occasione meglio di una trasferta alle pendici di un altro vulcano (Vesuvio)?

Il modulo scelto da Ferraro è il solito collaudato con un rombo a centrocampo e tridente Forchignone – Sarao – Sarno, in attacco.

Mariglianese che invece si presenta con un 4-2-3-1, modulo che potrebbe creare qualche problema in fase di non possesso schermando il play Lodi.

Temperatura alta anche sugli spalti con consueta presenza di supporters rossazzurri pronti a tutto pur di seguire la squadra.

Nei primi minuti la Mariglianese cerca di impensierire il Catania anche se si rivela inefficace. Tutto questo fino ad un lancio lungo al quindicesimo con uscita un po’ affrettata di Bethers.

Il portiere respinge con il petto ma per l’arbitro, su pressione anche della squadra campana e della loro panchina, è ammonizione e punizione dal limite.

Il rosso era stato chiamato con insistenza anche da Senigagliesi, allenatore della Mariglianese. Fase centrale del match non troppo entusiasmante, fino però al quarantesimo minuto.

Sarno rientra e col sinistro mette dentro un cross perfetto per l’imbeccata al volo di destro di Vitale sul primo palo.

Si tratta del secondo gol per il giovane under del Catania. Gioia che dura poco perché pochi secondi prima dell’intervallo, la Mariglianese trova il gol del pareggio.

Cross al centro dalla destra e perfetto inserimento del numero nove Menducughia che trova un bel gol di testa.

Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Inizio del secondo tempo sulla falsa riga del primo.

Finalmente si accende di nuovo l’ottimo Sarno che imbecca sul filtrante Rapisarda che subisce fallo dalla difesa della Mariglianese.

La responsabilità di batterlo la prende il nuovo entrato De Luca che spiazza il portiere e porta sul 2-1 i rossazzurri.

Interessante l’apporto di Bani dalla panchina che chiede anche lui un rigore per presunto fallo. Non ci sono però particolari spunti di gioco interessanti con un Catania che conduce tranquillamente il match.

De Luca sul finale si trova fischiare contro un fuorigioco dubbio che, probabilmente, avrebbe trasformato nella propria doppietta personale.

Finisce così con un Catania da minimo sindacale che espugna il campo della Mariglianese nonostante la partita tosta dei campani.

Adesso i rossazzurri sono primi in classifica con diciotto punti, e in solitaria, ma probabilmente serviranno sforzi in più contro compagini più attrezzate per la promozione alla categoria successiva.

Angelo Randazzo

MARIGLIANESE – CATANIA 1 – 2

Stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola (Napoli).

MARIGLIANESE: Lesta, Giordano (dal 33°s.t. Esposito V.), Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli (k), Monteleone, Massaro, Palumbo, Menducughia (dal 9°s.t. Di Dato), Maydana (dal 39°s.t. Reymond), Costa.

A disposizione: Mariano, Esposito U., Tiberio, Aruta, Ferraro, Fiorillo.

Allenatore: Stefano Senigagliesi.

CATANIA: Bethers, Rapisarda, Somma, Castellini, Lorenzini, Rizzo, Lodi (k) (dall’8°s.t. De Luca), Vitale, Sarno (dal 17°s.t. Bani), Sarao, Forchignone (dal 33°s.t. Boccia).

A disposizione: Bollati, Groaz, Lubishtani, Ferrara, Giovinco, Buffa.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Assistenti: Giovanni Boato (Padova) e Marco Roncari (Vicenza).

Reti: 42°p.t. Vitale (CT); 46°p.t. Menducughia (MA); 11°s.t. De Luca (CT) su rigore.

Ammoniti: Bethers (CT); Rapisarda (CT); Somma (CT); Forchignone (CT); Pertruccelli (MA).