Droga a detenuto, prete spacciatore si difende. «Sono stato minacciato» spiega Il francescano Rosario Buccheri, cappellano del carcere di Enna.

Il sacerdote arrestato mentre consegnava un panetto di hashish a un detenuto, si è giustificato davanti al gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi a Enna.

Le spiegazioni non hanno convinto il giudice, che ha convalidato l’arresto.

Resta dunque in carcere il 59enne ex carabiniere ordinato frate nel 2002, con un precedente per furto di materiale militare,

beccato dalla polizia penitenziaria mentre consegnava 80 grammi di hashish a un detenuto.

Il prete ha raccontato che sarebbe stato avvicinato da persone che non conosceva e minacciato. Gli avrebbero detto minacciandolo: «si renda disponibile».

Buccheri ha riferito ai magistrati:

«Ho fatto una stupidaggine, avrei dovuto infornare i miei superiori».

Il frate, prontamente sospeso dall’ordine dei Francescani, ha spiegato che quei 35 mila euro in contanti, ritrovati nella sua cella del convento, sarebbero tutti tracciabili, in parte erano proventi di una donazione familiare.

In riferimento alle armi trovate, tra le quali un fucile a canne mozze e una pistola calibro 38 con matricola abrasa, il frate si è dimostrato meno collaborativo,

raccontando di averle avuto in dono da un amico palermitano di cui però non ha voluto svelare il nome.

Al vaglio degli inquirenti anche i pizzini trovati nell’abitazione del frate, con indicazioni chiare su a chi, ex detenuti, avrebbero potuto rivolgersi se avessero avuto bisogno di aiuto.