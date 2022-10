Coronavirus in Sicilia, 1.443 nuovi casi e un morto. I tamponi eseguiti sono 11.403. Palermo ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.443 nuovi casi e un morto

Coronavirus in Sicilia, 1.443 nuovi casi e un morto. Ieri i positivi erano 1.595. I tamponi eseguiti sono 11.403.

La Sicilia è al decimo posto in Italia per contagi. I positivi attuali nell’isola sono 15.980, con un aumento di 1.072 casi.

I nuovi guariti sono 370, una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.210. Il tasso di positività è il 12%, come ieri. I nuovi guariti sono 370, c’è un decesso.

Negli ospedali siciliani ricoverati sono 250, due in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, uno in più di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 386; Catania 359; Messina 194; Siracusa 160; Trapani 135; Ragusa 75; Agrigento 63; Caltanissetta 50; Enna 21.

In Italia leggero calo dei positivi e delle vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 45.705 (ieri erano 47.763). Le vittime del virus sono 66 (ieri erano 69). Il tasso di positività in Italia è il 19%, come ieri. I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 238.253 (ieri 244.746).

Il totale dei casi Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.990.201. I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite sono 236 (ieri erano 228). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere italiane sono 37.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.358, cioè 126 in meno. I positivi attuali sono 539.023. Dimessi e guariti sono complessivamente 22.273.393. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 177.785.