La Russa è il nuovo presidente del Senato. Ignazio La Russa, siciliano di Paternò (Ct), è il nuovo presidente del Senato eletto con 116 voti (su una maggioranza di 104).

Sessantacinque le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che ha presieduto l’Aula, e qualche altra per Calderoli.

Le schede bianche erano 66. Il neo eletto, ha assunto la presidenza del Senato salendo sul più alto scranno di Palazzo Madama seconda carica dello stato.

L’esponente di FdI ha offerto un mazzo di rose bianche a Liliana Segre.

Applausi dai banchi del centrodestra, Forza Italia compresa. Applausi più tiepidi anche dai banchi dell’opposizione.

La Russa dallo scranno del presidente del Senato ha affermato:

«Non ci crederete ma non l’ho preparato minimamente un discorso ma certamente prima dei ringraziamenti, che sono abituali e sentiti».

Ha aggiunto La Russa:

«voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votano e quelli che si sono astenuti e se mi consentite quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra».

Da registrare prima del voto si sono verificati momenti di tensione con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Da documentato da un video, La Russa si è avvicinato al Cav. che era seduto sui banchi del suo partito e dopo un breve scambio, l’ex premier ha sbattuto i pugni sul banco mandandolo a quel paese.

Chi è il siciliano Ignazio Benito Maria La Russa classe ’47, nato a Paternò comune in provincia di Catania?

È il nuovo presidente del Senato per la XIX legislatura dopo che, fino a ieri, sempre a palazzo Madama, ha vestito i panni di vicepresidente.

In quanto alla politica è figlio d’arte: il padre Antonio, nel dopoguerra fu senatore del Movimento Sociale Italiano.

Si racconta che il primo palco Ignazio lo abbia affrontato a dieci anni, proprio accanto al papà. L’impegno in prima persona inizia nei lontani anni ’70 quando milita nel Fronte della gioventù.

La Russa si laurea all’università di Pavia e precedentemente studia in un collegio a San Gallo, in Svizzera.

Uno dei suoi incarichi più importanti, quello di difensore civile nel processo per l’omicidio di Sergio Ramelli, militante del fronte della gioventù ucciso a Milano nel 1975.

Ha una sorella, Emilia, e due fratelli: Romano, ex europarlamentare, e Vincenzo, avvocato e parlamentare.

L’avvocato Ignazio La Russa.

Egli eletto in parlamento con il Movimento sociale nel ’92 e vi rimane ininterrottamente per 9 legislature.

Durante la svolta di Fiuggi nel 1995, è in prima linea nella fondazione di Alleanza Nazionale, guidata da Gianfranco Fini.

Poi nominato ministro della Difesa nel governo Berlusconi IV dall’otto maggio 2008 al 16 novembre 2011.

Un anno dopo, il 17 dicembre 2012, annuncia la sua uscita dal Popolo della Libertà e fonda il partito Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

La Russa nel 2013 entra a Montecitorio con Fratelli d’Italia.

Dopo 26 anni trascorsi ininterrottamente alla Camera dei deputati (dal 1992 al 2018), alle elezioni politiche del 2018 si candida al Senato della Repubblica.

Il collegio uninominale è quello della Lombardia per la coalizione di centro-destra in quota Fratelli d’Italia, ed è eletto senatore con il 44,52% delle preferenze.

Il 28 marzo 2018 viene eletto vicepresidente del Senato della Repubblica con 119 voti.

È un personaggio poliedrico, noto dall’immancabile pizzetto e dal marcato accento siciliano che lo denota.

Ignazio La Russa è sposato con Laura De Cicco da più di trent’anni. Dalla loro unione sono nati tre figli: Antonino Geronimo, Leonardo Apache e Lorenzo Cochis.

Appassionato di calcio, sempre fedele al suo grande amore per l’Inter.

Famoso per avere la battuta facile, non rinuncia mai alla frase ironica e scherzosa neanche quando si sedeva sullo scranno dell’Aula del Senato come vice presidente.

Ha fatto da doppiatore nel cartone animato I Simpson nell’episodio intitolato “Dolce e amara Marge”.