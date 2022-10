Rissa fuori dal locale, chiuso esercizio a Catania. A Catania 4 ragazzi picchiati da un gruppo di 20 giovinastri in piazza Europa.

Rissa fuori dal locale, chiuso esercizio a Catania. Il questore di Catania ha sospeso per sette giorni le autorizzazioni per un locale in piazza Europa.

La decisione dopo il grave episodio di rissa che ha reso necessario l’intervento della polizia su richiesta di quattro giovani che hanno subito un’aggressione nel parcheggio sotterraneo Europa, all’uscita dello stesso locale.

La rissa sarebbe scaturita da un episodio avvenuto all’interno.

i giovani avvicinati e importunati da un altro ragazzo il quale li avrebbe insultati, supportato successivamente da una ventina di persone, costringendoli ad andarsene.

Arrivati al parcheggio, mentre si accingevano a prendere la loro auto, i ragazzi si sono accorti di essere inseguiti dal gruppo dei molestatori.

Il branco ha ricominciato a inveire nei loro confronti e, successivamente, ad aggredirli fisicamente con calci e pugni, ferendo lievemente tre dei quattro.

Il gruppo, inoltre, ha colpito ripetutamente la vettura con dei caschi. Da qui il provvedimento del questore.