Verso Catania-Castrovillari, il commento di Ferraro. È già tempo di nuove sfide. Domenica, alle 15, andrà in scena la quinta partita di campionato per il Catania che sfiderà il Castrovillari in casa.

Mr. Ferraro sottolinea il clima positivo dato dagli ultimi incontri. Sono ben quattro le vittorie, en plein nelle prime giornate, ma non sottovaluta l’avversario.

L’allenatore degli etnei è consapevole che, come spesso accadrà quest’anno, le squadre rivali tengono molto a fare risultato contro il Catania, soprattutto in trasferta al Massimino.

I calabresi vengono da una sconfitta e vorranno rialzarsi facendo punti e giocando una partita col giusto approccio. Lo stadio sarà, come sempre, gremito. Crescono ancora di più gli abbonamenti e i biglietti venduti.

Ricordiamo che i botteghini in Piazza Spedini saranno aperti anche oggi pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, e domani, dalle ore 9 alle 14.

La prevendita dei tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti del “Massimino”, in occasione di Catania-Castrovillari, si concluderà sabato 9 ottobre alle ore 19.

Domenica, l’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 13 in poi. Tornando al campo, Ferraro comunica di aver recuperato De Luca e Russotto, due calciatori fondamentali.

Il Mister ricorda l’importanza del gruppo e la forza della rosa in sé, sono diverse infatti le scelte da fare ogni domenica in virtù di questa abbondanza.

La formazione, dunque, cambierà qualche interprete rispetto al turno infrasettimanale contro la Vibonese.

Come già sottolineato, ricordiamo che il Catania di Ferraro, ha mandato in rete ben nove giocatori diversi. Segno evidente che questa alchimia tanto ricercata sta dando pienamente i suoi frutti.

Verso Catania-Castrovillari: ventitré rossazzurri a disposizione di mister Ferraro.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta stamane, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventitré calciatori per la sfida al Castrovillari.

La gara è in programma domani alle ore 15 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quinta giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Ecco gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers; 2 Boccia; 3 Lubishtani; 4 Somma; 5 Rapisarda; 7 An. Russotto; 10 Lodi; 11 Forchignone; 12 Bollati; 13 Ferrara; 14 Bani;

17 De Luca; 18 Rizzo; 22 Groaz; 23 Palermo; 24 Vitale; 26 Lorenzini; 27 Castellini; 30 Sarno; 32 Giovinco; 33 Buffa; 79 Jefferson; 99 Sarao.

Angelo Randazzo