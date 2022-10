AIM, attestato alla professoressa Papatheu. La delegazione catanese AIM consegna nella sede Astra di Catania la benemerenza.

AIM, attestato alla professoressa Papatheu. Si è svolta a Catania, nella sede della Fondazione Astrea, la cerimonia di consegna dell’attestato di benemerenza dell’Accademia Internazionale Mauriziana (AIM) alla Prof.ssa Katerina Papatheu dell’Università di Catania.

La benemerenza conferita dal Gran Priore dell’AIM S. Em. Cardinale Francesco Monterisi e dal Rettore Fabrizio Mechi Duca di Pontassieve.

Il riconoscimento consegnato dalla delegazione catanese rappresentata per l’occasione dal delegato Salvatore Pulvirenti, dal vice delegato Francesco Zaccà, dal segretario Ettore Botta e dal Senatore Accademico Manlio Caruso.

Papatheu, presidente Anvur per il Ministero dell’Istruzione Ellenica e responsabile Sicilia Orientale di certificazione linguistica ministeriale, si è distinta per la sua attività in seno all’Ateneo catanese,

quale modello di Università aperta alla società e al territorio, avendo promosso i valori dell’ellenismo su cui si basa l’Europa e che legano in modo privilegiato il Sud Italia alla Grecia.