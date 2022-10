Covid in Sicilia, 1.270 nuovi casi e nessuna vittima. I tamponi eseguiti in Sicilia sono 11.161. Palermo torna prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.270 nuovi casi e nessuna vittima. Ieri i positivi erano 1.430. I tamponi eseguiti in Sicilia sono 11.161.

La Sicilia è all’undicesimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 10.890, in diminuzione di 15.071 casi.

Nessuna vittima nell’isola, con il numero totale dei decessi che rimane stabile con 12.204 morti. Il tasso di positività è 11%, in diminuzione rispetto al 12% di ieri.

I nuovi guariti sono 16.341, il forte aumento del dato potrebbe essere dovuto a un caricamento di numeri arretrati condensato oggi.

Nelle strutture ospedaliere siciliane i ricoverati sono 208, due in meno di ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 13, uno in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 315; Catania 270; Messina 192; Siracusa 162; Trapani 131; Ragusa 78; Agrigento 56; Caltanissetta 35; Enna 31.

In Italia calano i nuovi casi ma aumentano le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 44.853 (ieri erano 45.225). Le vittime del virus sono 56 (ieri registrati 43). Il tasso di positività è stabile al 20%.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 222.926 (ieri erano 224.969). Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.692.912.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite sono 180 (ieri erano 171), gli ingressi giornalieri sono 30.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.188, cioè 115 in più di ieri. I positivi attuali sono 508.524. Dimessi e guariti sono complessivamente 22.007.032, mentre il totale dei decessi da inizio pandemia è di 177.356.