Catania-Vibonese 3-0, Vitale, Jefferson e Forchignone realizzano. I rossazzurri consolidano la prima posizione in classifica.

Catania-Vibonese 3-0, Vitale, Jefferson e Forchignone realizzano

Catania-Vibonese 3-0, Vitale, Jefferson e Forchignone realizzano. Senza sosta, è questo il campionato di serie D. Dopo pochi giorni il Catania torna in campo e lo fa contro un avversario sicuramente non facile.

La Vibonese, come abbiamo anticipato nel pre-gara, rappresenta un outsider visto che l’anno scorso militava in lega pro nel girone di squadre come Palermo, Catanzaro e Bari.

Nonostante la retrocessione, l’obiettivo per loro è il medesimo del Catania, ovvero la promozione diretta.

Nel match odierno i due allenatori si sono affidati con il consueto 4-3-3. Niente soprese a centrocampo, e guardando il match meglio così, ritornando alla linea Lodi, Rizzo e Vitale.

È proprio il giovane under 2004, Mattia Vitale, a fare impazzire dopo soli quattro minuti il Massimino.

Punizione di Lodi, apertura di Sarao e girata meravigliosa di esterno sul primo palo. Gol raro per la categoria attuale che però sottolinea ancor di più la qualità della rosa etnea.

La risposta della Vibonese non è efficace: solo qualche tiro debole verso Bethers. Determinante nel corso del match l’espulsione per doppia ammonizione di Basualdo.

L’ex Paternò ingenuamente lascia i suoi in dieci dopo solo venti minuti. Ma è qui che sale definitivamente in cattedra il Man of the match: Michele Forchignone.

Il calciatore classe 2003, agendo da esterno nel tridente offensivo, si rivela una vera e propria spina nel fianco per la compagine calabrese.

Oltre a causare l’espulsione di Basualdo, crea diverse occasioni per la punta Sarao e, nel primo tempo, gli manca solo il gol.

Inutile dire che si candida pienamente per una maglia da titolare anche per le prossime. Termina così il primo tempo con un Catania che rischia poco contro una Vibonese già in dieci uomini.

Il secondo tempo comincia sulla falsa riga del primo vedendo ancora Forchignone protagonista impegnando il portiere Rendic.

Segnaliamo un’altra ottima prestazione di Lorenzini al centro della difesa. Sostituzione nelle file del Catania: esce Sarao ed entra Jefferson.

La novità tattica stavolta sta nel far agire il nuovo entrato da punta centrale e non da esterno d’attacco.

Proprio lui, Jefferson, al sessantesimo trova una splendida girata di testa su assist di Castellini. Primo gol per il brasiliano Jefferson con la maglia del Catania.

Finalmente nel finale Forchignone trova il meritato gol. Cross dalla fascia destra, errore in uscita di Rendic, e gioia meritata per il giovane esterno.

La gara termina così con un tre a zero, troppo Catania per una squadra subito in difficoltà numerica.

Il Catania si conferma una squadra con tanti talenti in ogni reparto, sorretta dall’esperienza dei vari Lodi e Rizzo, ma offre una qualità assolutamente da sottolineare dei propri under (Vitale, Farchignone, Bethers).

Dato da non sottovalutare, che avvalora ancor di più il concetto, riguarda i nove gol del Catania in questo campionato che portano tutti una firma diversa.

Cresce anche la qualità del gioco, più fluido partita dopo partita. Il Catania si dimostra sempre più pronto a prendersi questa categoria con aggressività e determinazione.

Angelo Randazzo

CATANIA-VIBONESE 3-0

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo (22’ st Palermo), Lodi (34’ st Bani), Vitale; Forchignone (38’ st Boccia), Sarao (11’ st Jefferson), Giovinco (17’ st Sarno).

A disposizione: 22 Groaz; 13 Ferrara, 3 Lubishtani; 33 Buffa. Allenatore: Ferraro.

Vibonese (4-3-3): Rendic; Tazza, Nallo (17’ st Ayad), Bonnin, Sparandeo; De Marco (29’ st Giammarinaro), Basualdo, Anzelmo; Hernaiz (18’ st Albisetti), Szymanowski (17’ st Scafetta), Balla (37’ st Vari).

A disposizione: 22 Spadini; 28 Palazzo; 72 Politi, 9 Martiniello.

Arbitro: Mario Picardi (Viareggio)

Reti: pt 4’ Vitale; st 15’ Jefferson, 34’ Forchignone.

Note: espulso Basualdo al 21’ pt. Ammoniti Jefferson, Rizzo, Lorenzini (C); Basualdo, Vari (V).

Recupero: pt 1’; st 4’. Angoli: 7-1.