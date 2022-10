Verso Catania-Vibonese, parla Ferraro – Video. Gli etnei in campo al Massimino per un’ulteriore conferma del primato in classifica.

Verso Catania-Vibonese, parla Ferraro – Video. Domani alle ore 15, il Catania è chiamato in campo tra le mura amiche del Massimino per un’ulteriore conferma del primato in classifica.

Per consolidare la striscia di tre vittorie consecutive, bisognerà però arginare un ostacolo importante: la Vibonese.

Questo costituisce già un match interessante perché i calabresi distano solo due lunghezze in classifica e reduci da due vittorie consecutive in campionato.

Mr. Ferraro perde per squalifica De Luca (rimediata nella trasferta vittoriosa, e con suo gol, di Licata), ma ritrova Vitale (anche lui di rientro da squalifica).

Il calciatore classe 2004 è, sempre inserito come titolare nello scacchiere rossazzurro quando è stato a disposizione di Ferraro.

Altro aspetto interessante in chiave tattica è il possibile ritorno di Lodi in regia dopo il turnover contro il Licata.

Non è così scontata la sua presenza anche a causa dell’ottima prestazione, con gol, del capitano Giuseppe Rizzo (migliore in campo insieme al difensore Filippo Lorenzini) che,

di solito, si trova ad agire da mezz’ala accanto proprio a Lodi mentre con Licata ha agito da centrale e play nel centrocampo a tre del Catania.

Oggi, in conferenza, Giovanni Ferraro non risparmia i complimenti per Giacomo Modica, allenatore della Vibonese.

Purtroppo non ci saranno recuperi rispetto alla trasferta di Licata, ma Ferraro è fiducioso grazie alla profondità della rosa a disposizione.

Sottolinea l’importanza di pensare ad una partita per volta, settimana per settimana.

Considera l’organico ancora al settanta per cento, anche a causa della partenza tardiva datata tre agosto del ritiro in previsione del campionato

Altro aspetto importante è quello dell’utilizzo dei 4 “under” (un 2001, un 2002, un 2003 e un 2004).

Questo è obbligatorio da regolamento per la categoria attuale, ma il Catania ha trovato continuità in Bethers (portiere classe 2003) e tre under in avanti.

Gli altri sette quindi variano, come ripete Ferraro, a seconda anche della lettura della partita.

Vedremo quindi le scelte del Mr che, nel frattempo, ha partecipato ieri alla ventesima edizione del Premio Nazionale del Calcio Siciliano.

In quest’occasione, Pasquale Marino, ha consegnato all’attaccante rossazzurro Gianluca Litteri in Piazza del Popolo, a Vittoria,

il riconoscimento intitolato alla memoria del calciatore Giorgio Di Bari.

Sul palco della prestigiosa manifestazione, ideata da Claudio La Mattina e condotta da Gianluca Di Marzio ed Eleonora Incardona, anche il vice presidente Vincenzo Grella.

Tra gli ospiti, il direttore generale Luca Carra.

Tra le piccole raccomandazioni riguardo il match ricordiamo che i botteghini in Piazza Spedini saranno aperti anche martedì 4 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00,

e mercoledì 5 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La prevendita dei tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti si concluderà martedì 4 ottobre alle ore 21.00.

In occasione di Catania-Vibonese e in vista di tutte le gare interne dei rossazzurri nel corso della stagione sportiva 2022/23, Catania SSD raccomanda agli spettatori in possesso di abbonamenti e biglietti di:

esibire il documento d’identità;

mostrare all’ingresso il proprio titolo d’accesso in formato digitale per rendere più agevole e rapido il lavoro degli addetti alla verifica, riducendo i tempi d’attesa per l’accesso allo stadio;

munirsi di copia cartacea del titolo d’accesso (segnaposto e ricevuta card We Catania per gli abbonati, singolo tagliando per tutti gli altri) per ovviare ad eventuali necessità degli operatori;

non piegare tali copie in corrispondenza dei codici, altrimenti illeggibili.

Visto l’orario infrasettimanale aggiungiamo che è possibile “prestare” l’abbonamento per la singola partita tramite compilazione del modulo sulla piattaforma TicketOne.

Speriamo quindi che questi incontri ravvicinati possano creare più feeling nei meccanismi del gruppo e portare felicità ai tifosi.

Angelo Randazzo